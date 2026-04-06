【京商エッグ】伝説の「迷機」が13年ぶりに復活。走る掃除用具SUGOIモップ！＆ゴミバGO！
本格R／C（ラジオコントロール）モデルやミニカー等、ホビー製品を製造・販売する京商は、トイレーベル「京商エッグ」より、赤外線コントロールモデル「おもしろIR SUGOIモップ！」および「おもしろIR ゴミバGO！」の2機種を2026年3月下旬に同時発売する。
＞＞＞おもしろIRアイテムをチェック！（写真27点）
常識破りのコンセプトで2013年に鮮烈なデビューを飾った「SUGOIモップ！」と「ゴミバGO！」。利便性よりも「いかに楽しく怠けるか」という逆転の発想を形にした、愛すべき「迷機」たちが、13年の時を超えてついに復活する。
「おもしろIR SUGOIモップ！」は、操縦するハンディモップ。ハンディモップとしてあるべき姿を追求した、潔いまでの「普通の佇まい」。しかし、一度スイッチを入れれば、モップが自らの意志で走り出したかのようなシュールな光景が広がるアイテム。モップ部分は本体から取り外して水洗いが可能。末長くあなたの怠慢ライフをサポートしてくれる。
「おもしろIR ゴミバGO！」は、「ゴミ箱が我々の方へ歩み寄ってくれてもイイのでは？」という疑問から生まれた究極の怠慢アイテム。ソファに座ったまま、指先ひとつでゴミ箱を手元まで呼び寄せることができちゃう。
爽やかな水色のカラーリングと滑らかなフォルム。お部屋の背景に驚くほど馴染む。不要な物を入れればゴミ箱に、プレゼントを忍ばせればサプライズのマシンに。何を運ぶかはあなた次第。
一見ネタアイテムのようだが、実はすごく便利なんじゃない！ 楽しく怠けられそう！ ぜひ試してみてほしい。
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常識破りのコンセプトで2013年に鮮烈なデビューを飾った「SUGOIモップ！」と「ゴミバGO！」。利便性よりも「いかに楽しく怠けるか」という逆転の発想を形にした、愛すべき「迷機」たちが、13年の時を超えてついに復活する。
「おもしろIR ゴミバGO！」は、「ゴミ箱が我々の方へ歩み寄ってくれてもイイのでは？」という疑問から生まれた究極の怠慢アイテム。ソファに座ったまま、指先ひとつでゴミ箱を手元まで呼び寄せることができちゃう。
爽やかな水色のカラーリングと滑らかなフォルム。お部屋の背景に驚くほど馴染む。不要な物を入れればゴミ箱に、プレゼントを忍ばせればサプライズのマシンに。何を運ぶかはあなた次第。
一見ネタアイテムのようだが、実はすごく便利なんじゃない！ 楽しく怠けられそう！ ぜひ試してみてほしい。
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