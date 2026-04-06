X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもなく気が利くわんこの姿。その姿は記事執筆時点で309万6000回を超えて表示されており、「す、すごい…！！！」「なんて賢い子なの」「いい子すぎる！！」などのコメントの他、12万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：赤ちゃんのズボンを脱がしていたら『世界一賢いと言われる犬』が…気が利き過ぎている『まさかの光景』】

赤ちゃんのズボンを脱がしていたら…

Xアカウント「@natsu72__mm」の投稿主さんは、絶賛育児中。毎日、赤ちゃんのお世話に勤しんでいるといいます。ある日、赤ちゃんのおむつ替えをしようとしていたときのこと。愛犬が「あるもの」を持って、投稿主さんの元にやってきたそうです。

愛犬が咥えていたのは、なんと「おむつ」！！赤ちゃんのズボンを脱がせているのを見て、新しいおむつが必要なことを瞬時に理解したのでした。「おむついる？これでいい？」と投稿主さんをまっすぐに見つめる姿が、健気で愛おしい…♡

気が利きすぎる姿に感嘆！！

愛犬は、「世界一賢い」と言われるボーダーコリーさん。普段から、優しくて気が利く性格なのだそうです。毎日、投稿主さんが赤ちゃんのお世話をするのを観察して、なにをしたら助かるかをよくわかっているのでしょう。

ちなみに、1枚だけでなく、たくさん持ってくることもあるそう。その塩梅は、愛犬次第なのだといいます。こんなに可愛くて気が利くサポーターがいれば、育児が大変なときも頑張れそうですね！！

この投稿には「頭が良さそうな顔してる」「なんてイケメンな犬」「抱きしめたくなる」といったコメントが寄せられています。

Xアカウント「@natsu72__mm」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@natsu72__mm」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。