3Dプリンターで「お掃除ロボット」を作ってみた！ ネコの抜け毛問題をなんとかしたいとまさかの自作にチャレンジ

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『3Dプリンターでお掃除ロボット作ってみた』というシリカゲルさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

3Dプリンターでお掃除ロボット作ってみた

3Dプリンターでお掃除ロボット作ってみた

お掃除ロボットの自作にチャレンジした動画が公開されています。電子工作はほぼ素人と語る投稿者ですが、段階的に機能を積み上げながら着実に開発を進めていきます。

ネコと暮らしていると避けて通れない悩みがあります。それは、床にふわふわと舞い落ちる抜け毛。この問題を解決すべく自分でお掃除ロボットを作ってみようと考えたのが、今回の制作のきっかけです。

動画ではまず、お掃除ロボット開発を次の3つのステップに分けて考えることから始めます。「自律走行機能の開発」「ゴミ収集機能の追加」「外見デザイン、隅の掃除・段差乗り越えの実現」に分解。今回はステップ1の達成を目指します。

いきなり作り始めるのではなく、最初に必要な構成要素を洗い出していくのがこの動画の面白いところです。「回路図っぽい図」を書きイメージをはっきりさせます。制御装置とバッテリー、前進のためのモーターと曲がるためのサーボ、障害物を検知するセンサーを搭載することになりました。

構成が決まったらモデリングへ。「見た目は置いておいて、まずは機能優先」と割り切り、ステアリング機構や推進機構など動くための中身を作り込んでいきます。

サーボの動きで進路を左右に変えられるようにする、スイッチオフ時は接続を切ってタイヤが空回りするようにするなど、動作の仕組みがわかりやすく説明されています。自律ロボットに必要な機能がしっかりと盛り込まれています。

3Dプリンターで印刷し、設計通りに組み上げていきます。順調にいくかと思いきや、「なんか外れてます」という想定外のトラブルも。「配線設計が適当だったのは今後の課題」と反省点を隠さないのも技術部動画らしいところです。

動作試験を行うと、思い通りに走行させることができました。壁などの障害物を回避しながらスイスイと走っています。ステップ1が達成できたため、次回からステップ2のゴミ回収機能の実装をしていくとのことです。

ネコの抜け毛問題をきっかけに始まった挑戦がどんなお掃除ロボットを作り出していくのか、今後の展開が気になる動画です。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

ねこかわいい

えっ、さらっと流してるけど凄くないコレ？

ネコ渾身の知らんぷり

文／高橋ホイコ