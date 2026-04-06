本日4月6日（月）よる9時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし 春の2時間SP」。今夜は「全国のご当地問題を調査した件」「聞かれ飽きた質問」「フェフ姉さん プロキックボクサーデビュー戦への道」「夜ふかし的春のイングリッシュレッスン」など、新年度の始まりにふさわしい豪華ラインナップでお届け！

◆全国のご当地問題を調査した件

恒例の“ご当地問題”もたっぷりお届け。青森と山形からは独特の方言にまつわる問題が。さらに青森の人々は何でも“あるモノ”に挟んで食べる習慣があるという。何に挟んでしまうのか!? 群馬県民のトークの特徴や富山県民の生きがいなど、県民性と絡んだご当地問題が続出！

15年前に撮影された怖過ぎる心霊写真には、思わず村上信五も「あんな怖いのをさらっと…。おばけ怖いやろ！」と震えるほど。果たしてその鑑定結果は？そして、日本中が大盛り上がりしたWBCを見ていなかった人たちは何をしていたのかも徹底調査！

◆聞かれ飽きた質問

「またそれ聞かれるの!?」とついついうんざりしてしまう「聞かれ飽きた質問」の数々。そこで様々な状況において何を聞かれるとうんざりしてしまうのかを夜ふかし流に調査！

客室乗務員やお坊さんなどの“職業”にまつわるものから、ギャルモデル、モヒカンといった見た目に由来するもの、静岡県からインドネシアに至るまで出身地に絡んだものまで様々なものが飛び出す。そして某ドキュメンタリー番組で一躍時の人となったあの“お父さん”も登場。彼はどんなことを聞かれてきたのか？

村上は自身の聞かれ飽きた質問として、雑誌のインタビューで「好きな食べ物、6億回くらいは（答えた）」と告白。

◆フェフ姉さん プロキックボクサーデビュー戦への道

2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」、「TOEIC受験」、「婚活」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さん。

見事キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなったものの、前回の放送で体重が10kgもリバウンドしていることが発覚！ピラティスやEMSを使ったトレーニングを行い8kg以上の減量に成功、夏に予定されているプロデビュー戦に向けて再スタートを切ることに。試合で着用するユニフォーム選びでは意外な人がスポンサー企業に名乗りを上げてフェフ姉さんも困惑？

そして更なる肉体改造、特にお尻周りのトレーニングを徹底的に行うことに。前回をも上回る強烈なトレーニングにフェフ姉さんも再び絶叫。しかしトレーニングの反動が食生活に表れてしまい…？果たして夏のプロデビュー戦までに強くなれるのか!?

◆夜ふかし的春のイングリッシュレッスン

日本人の英語力ランキングは年々低下中。そこで英語力を向上させるため、街行く人に英語の問題を出題して答えてもらおうというこの企画。

カエル、クモ、野球…それぞれ英語で何という？基本的な英会話、ちゃんとリスニングできる？日常会話の文章、正しく和訳ができる？そしてばったり出会った外国人に英語で道案内…ちゃんとできる？いずれの問題にも全国各地から珍回答が続出。果たして日本人の英語力は上がるのか!?

など、新生活の幕開けにふさわしい豪華ラインナップでお送りする。