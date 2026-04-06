静岡県在住の40代女性・Mさんは高校生の時、2人の青年に助けられたことがある。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

帰り道に貧血を起こして、自転車で事故。顔と足を打って苦しんでいると......。

＜Mさんからのおたより＞

私が高校生の頃の話です。

学校帰りに貧血を起こし、坂道で電柱に激突する事故を起こしてしまいました。

田舎道だったので、周りには誰もいなかったのですが、若い2人組の男性が車で通りかかり......。

顔と足の痛みに苦しんでいると...

2人は、顔面強打と足の打撲に苦しんでいる私を助けてくれました。

家まで送ってくれ、前輪が壊れた自転車も一緒に運んでくれ、祖父母がお礼を伝えるとすぐ立ち去られたそうです。

あの時、自分はパニックでしっかりお礼も伝えられませんでした。

本当にありがとうございました。

二児の母親になった今、子どもたちには人に優しくすること、お礼をしっかり伝えることを教えています。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）