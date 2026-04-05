俳優の西岡徳馬（79）が5日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、ドラマ代表作の一つ「東京ラブストーリー」の秘話を語った。

91年に放送されたトレンディードラマで、フジ月9ドラマの金字塔。平均視聴率は22.9％、最終回は32.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区平均）を記録し、「放送日には若い女性が夜の街から消える」とも言われた。

西岡は、主人公の赤名リカ（鈴木保奈美）と不倫関係にあった会社の上司、和賀夏樹を演じた。きっかけは当時、西岡が出演していた舞台「幕末純情伝」。役どころは坂本龍馬ながら、つかこうへいさんのアイデアで、女性用の黒い下着を着けるという、型破りなキャラ設定だった。

「本気でこれやるわけじゃねえだろ？って言ったら、いや、本当にやるんだよと。“坂本龍馬だって年中、政治のことばっかり考えてたわけじゃねえだろ？好きな女のことを考えてたんだよ”とか言って。本番になったら、これ（下着）が黒じゃなくて、真っ赤になります（笑い）」。この舞台を見ていたのが、「東京ラブストーリー」の制作スタッフ。「鈴木保奈美を妊娠させてもおかしくない俳優を探していた」と、西岡に白羽の矢が立ったという。

「“西岡さん、これやったら電車に乗れませんよ”と言ったんだもん。何をオーバーなことを言ってるんだって思ったの。当時の大多（亮プロデューサー）君が。ホントそうなったからね。社会現象みたいになっちゃって」

かつて俳優の石田純一が「不倫は文化」と話し、強い批判を浴びた。「『不倫は文化だ』って、石田純一が言ったのより前だから、まだ文化がなかった」と、当時の風潮を笑いながら振り返っていた。