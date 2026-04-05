犬が『ごめんね』と言っているサイン５選

犬が叱られたとき、「ごめんね」とサインを出していることがあります。ボディランゲージの意味を理解していないと、「怒っているのに伝わっていないのかな？」と飼い主側も真意を掴めず、さらに叱り続けてしまう原因になることも……。

ここでは、犬が「ごめんね」と言っているサインを解説します。

1.背中を丸めて上目遣いで見つめる

犬が「ごめんね」と言っているとき、その気持ちが姿勢にも現れることが多くあります。例えば、背中を丸めて猫背のようになっているときは、飼い主の怒りの感情を察して、不安を覚えているサインです。

また、「飼い主さん、まだ怒ってるかな？」と飼い主の様子を伺うために、チラッと上目遣いで表情を伺うような仕草も見せます。

2.目を逸らす

犬は都合が悪いときには、相手と目を合わせません。これは、犬同士でもみられる光景で、相手に対し「こちらに敵意はありません」「これ以上怒らないでください」というボディランゲージの1つです。

飼い主に叱られているときも、不安や恐怖といった感情や「これ以上怒らないで」「もうしません」といった気持ちが『目を逸らす』という行動になって現れています。

3.ストレスサインを見せる

叱られている最中に以下のストレスサインを見せたときも「ごめんなさい」に似た気持ちが働いています。

あくびをする 自分の鼻を舐める

叱っている最中にあくびをされると、人間の感覚では「もしかして伝わっていない？」と思ってしまうかもしれません。しかし、犬にとってあくびはストレスサインなので、「怒られている」という状況を理解している証です。

4.お腹を見せる

叱っている最中に、愛犬が突然ゴロンと寝転がり、お腹を見せてくることはありませんか。「今、怒ってるんだけど」とその不思議な行動に戸惑ってしまう飼い主さんもいるでしょう。

しかし、実は犬にとって目の前でお腹を見せる行動は、リラックス状態を意味する以外にも、「降参」を示す意味があります。つまり、叱られている最中にお腹を見せる行動は「ごめんね」という気持ちが込められているのです。

5.飼い主の手や口を舐めようとする

叱られている最中に、飼い主に近づいて手をぺろっと舐める犬は少なくありません。実はこれも「もう怒らないで」という気持ちの表れです。

犬は相手の気持ちを宥めるときに手や口元を舐めることで「落ち着いて」「怒らないで」と伝えます。飼い主に叱られているときも「ごめんね。だからもう怒らないで」という気持ちで手や口を舐めているのでしょう。

叱られた後に反省しているかどうかを判断する方法

叱られた後、愛犬が本当に反省しているのかどうか、判断がつかないと悩む飼い主さんも多くいるでしょう。

実は、犬には「反省する」という倫理観はありません。しかし、反省という気持ちを持たなくとも、「今怒られている」「これをしたから怒られているんだ」という状況は、飼い主の声や表情から読み取ることが可能です。

以下の様子を見せたら、本当に心から「怒られている」と理解しているとみて良いでしょう。

しっぽを足の間に丸め込んでいる 耳が後ろに倒れている 目を合わせようとしない

以上の行動は、犬の本能的な反応です。したがって、飼い主を誤魔化すためにできる行動とは違うので、本当に「ごめんね」と思っているかどうかを判断する基準になるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が「ごめんね」と言っているときは、意外な行動や仕草で気持ちを伝えていることがあります。犬のボディランゲージを正しく理解し汲み取り、必要以上に長く叱ることは控えましょう。