原作者完全監修・12月発売予定！林田球「ニカイドウ 悪魔化進行Ver.」

記事ポイント コミックス16巻表紙をモチーフに、悪魔化進行中のニカイドウを全高約270mmで立体化原作者・林田球先生の徹底監修のもと、角・衣装・ギョーザなど細部まで精巧に再現2026年4月1日より予約受付開始、価格は税込24,200円（発売予定は2026年12月） コミックス16巻表紙をモチーフに、悪魔化進行中のニカイドウを全高約270mmで立体化原作者・林田球先生の徹底監修のもと、角・衣装・ギョーザなど細部まで精巧に再現2026年4月1日より予約受付開始、価格は税込24,200円（発売予定は2026年12月）

漫画『ドロヘドロ』の人気キャラクター「ニカイドウ」が、1/7スケールフィギュアとして登場します。

コミックス16巻の表紙イラストをモチーフに、悪魔化が進行したニカイドウの姿を迫力の造形で立体化した商品で、原作者・林田球先生の徹底監修により原作の世界観を余すことなく再現しています。

2026年4月1日（水）12:00より予約受付が開始されており、価格は税込24,200円です。

林田球「ニカイドウ 悪魔化進行Ver.」

商品名：ニカイドウ 悪魔化進行Ver.作品名：ドロヘドロ価格：24,200円（税込）材質：PVC & ABSサイズ：全高約270mm（1/7スケール）仕様：彩色済完成品フィギュア／台座付属原型制作：Shader／彩色：namoji発売予定：2026年12月予約受付期間：2026年4月1日（水）12:00 〜 2026年6月10日（水）21:00特典：MEDICOS ONLINE SHOPご購入で「1/7ギョーザ男 & ギョーザ男ミニフィギュア」付属

原作者監修で再現した悪魔化の造形美

原作者・林田球先生の徹底監修のもと、造形・彩色ともに原作が持つ重厚で混沌とした世界観を再現しています。

金髪の隙間から伸びる悪魔の角や、悪魔化の初期症状を感じさせる個性的な衣装など、細部に至るまでこだわり抜いた造形で表現されています。

肉体美が覗く大胆な衣装と狂気を孕んだ瞳が、ニカイドウの持つワイルドな魅力を際立たせます。

首部分にはボールジョイントを搭載しており、頭部を可動させることで自分好みのアングルで飾れます。

立体物ならではの存在感があり、どの角度から眺めても見応えのある仕上がりとなっています。

ニカイドウらしさが詰まったディテール

ニカイドウお手製の衣装は雑多な素材の特徴を丁寧に塗り分けており、悪魔的なクリエイティブ性が造形に宿っています。

こんがりと焼きあがったギョーザ、左手に持つギョーザ返し、腕の「空腹虫（ハングリーバグ）」のロゴなど、ファンが喜ぶ細部のディテールが満載です。

全高約270mmという存在感あるサイズで、林田球先生のイラストの魅力が立体へと落とし込まれています。

セット内容は本体と台座で構成されており、MEDICOS ONLINE SHOPで購入した場合は「1/7ギョーザ男 & ギョーザ男ミニフィギュア」が特典として付属します。

原作コミックス16巻の表紙イラストを忠実に立体化した完成度は、コレクターズアイテムとして高い所有価値を持っています。

1/7スケールの実際の大きさと圧倒的な存在感を確認できる一枚です。

パッケージ外観もメディコス・エンタテインメントの品質基準に沿った仕上がりとなっています。

梱包品質も含めて限定コレクションとしての価値が高い商品です。

予約受付は2026年6月10日（水）21:00まで、MEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ・量販店・Webショップにて対応しています。

また、アニメ『ドロヘドロ Season2』は2026年4月1日（水）23:00より各配信プラットフォームにて全世界ほぼ同時配信が開始されており、Season1は2026年3月8日（日）より配信中です。

原作者監修による精巧な造形で、悪魔化したニカイドウの禍々しくも妖美な姿が余すことなく立体化されています。

ボールジョイント搭載で頭部を可動でき、自分好みのアングルで飾れる展示性の高さも魅力です。

MEDICOS ONLINE SHOPでは限定特典「1/7ギョーザ男 & ギョーザ男ミニフィギュア」が付属し、コレクション性がさらに高まります。

ニカイドウ 悪魔化進行Ver.の紹介でした。

よくある質問

Q. ニカイドウ 悪魔化進行Ver.の価格と予約期間はいつまでですか？

A. 価格は税込24,200円（税抜22,000円）です。予約受付期間は2026年4月1日（水）12:00から2026年6月10日（水）21:00までです。

Q. MEDICOS ONLINE SHOPで購入した場合の特典は何ですか？

A. MEDICOS ONLINE SHOPでご購入の場合、「1/7ギョーザ男（全高約22mm）& ギョーザ男ミニフィギュア（全高約55mm）」が特典として付属します。

Q. フィギュアのサイズと素材を教えてください？

A. 全高約270mm（1/7スケール）の彩色済完成品フィギュアで、素材はPVC & ABSです。首部分にはボールジョイントを搭載しており、頭部を可動させることができます。

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