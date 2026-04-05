元SKE48江籠裕奈の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2026/04/05】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／江籠裕奈（えご・ゆうな／26）】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4⽉18⽇開催＠東京・代々⽊第⼀体育館）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
【写真】SKE48江籠裕奈、透けランジェリーから美谷間くっきり
私は今年でアイドル15年目になり、グループでの活動を経て今はソロのアイドルとして活動しているんですけど、アイドルというものが元々好きでアイドルになったので、そういう初心の“好き”という気持ちを忘れずにいることが大切だと思います。“好き”という気持ちはすごいパワーを持っていると思うし、それがあることによって頑張れるし努力できるなと思うので、アイドルを好きでいる気持ちを忘れないようにしています。
ファッションショーに出させていただくのがすごく久しぶりなのでドキドキなんですけど、一生懸命歩きたいと思います。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4⽉18⽇開催＠東京・代々⽊第⼀体育館）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
◆元SKE48江籠裕奈の夢を叶える秘訣
私は今年でアイドル15年目になり、グループでの活動を経て今はソロのアイドルとして活動しているんですけど、アイドルというものが元々好きでアイドルになったので、そういう初心の“好き”という気持ちを忘れずにいることが大切だと思います。“好き”という気持ちはすごいパワーを持っていると思うし、それがあることによって頑張れるし努力できるなと思うので、アイドルを好きでいる気持ちを忘れないようにしています。
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
ファッションショーに出させていただくのがすごく久しぶりなのでドキドキなんですけど、一生懸命歩きたいと思います。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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