カウンセラーが解説する「精神年齢が低い人」の見抜き方…相手を「わざと困らせる」心理とは
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カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【身近にいる】不満を人にぶつける、精神年齢の低い・幼い人の言動7選／家族や友人でも見抜こう！」と題した動画を公開した。動画では、実年齢とは異なる「心の幼さ」を見抜くための具体的な言動と、その背景にある心理メカニズムについて詳細に解説している。
心の幼さ（精神年齢の低さ）は、日常生活の何気ない言動に顕著に表れる。Ryota氏はまず、精神年齢が低い人は自分と他者のコミュニティの枠組みが狭く、「自分しか考えることができない」という特徴を挙げた。たとえば、複数人でシェアする食事を自分ばかりが食べ続けたり、他者の話題を奪って自分の話にすり替えたりする行動は、「自分だけを見てほしい」という心理の表れだと指摘する。
また、相手の愛情を確かめるための「試し行動」や、意図的に人を困らせる行動についても言及。これらは幼少期に十分な愛情を受け取れなかった「愛情飢餓状態」に起因することが多く、相手を困らせることで「自分の存在価値を確信している」と解説した。さらに、他人の成功に対して理不尽な妬みを抱き、「自分だけが苦労している」と思い込む傾向や、少しでも思い通りにいかないと不機嫌になり、周りに察して動いてもらおうとする態度は、自分で人生をコントロールする能力が育っていない証拠だと述べる。
動画の終盤では、「退行欲求（子供返り）」について解説。困難に直面した際、自ら解決しようとせず、無意識に「母なるもの」を求め、すべてを受け入れてくれる理想の理解者に依存しようとする傾向があると語った。
Ryota氏は、こうした精神年齢の低さから抜け出し、心を成長させるためには、「自分を振り返り、改善していくこと」が不可欠だと結論付けた。何でも他人のせいにする「他責思考」を捨て、自分の人生を一人でもやり切る覚悟を持つことが、精神的な自立への第一歩となるようだ。
心の幼さ（精神年齢の低さ）は、日常生活の何気ない言動に顕著に表れる。Ryota氏はまず、精神年齢が低い人は自分と他者のコミュニティの枠組みが狭く、「自分しか考えることができない」という特徴を挙げた。たとえば、複数人でシェアする食事を自分ばかりが食べ続けたり、他者の話題を奪って自分の話にすり替えたりする行動は、「自分だけを見てほしい」という心理の表れだと指摘する。
また、相手の愛情を確かめるための「試し行動」や、意図的に人を困らせる行動についても言及。これらは幼少期に十分な愛情を受け取れなかった「愛情飢餓状態」に起因することが多く、相手を困らせることで「自分の存在価値を確信している」と解説した。さらに、他人の成功に対して理不尽な妬みを抱き、「自分だけが苦労している」と思い込む傾向や、少しでも思い通りにいかないと不機嫌になり、周りに察して動いてもらおうとする態度は、自分で人生をコントロールする能力が育っていない証拠だと述べる。
動画の終盤では、「退行欲求（子供返り）」について解説。困難に直面した際、自ら解決しようとせず、無意識に「母なるもの」を求め、すべてを受け入れてくれる理想の理解者に依存しようとする傾向があると語った。
Ryota氏は、こうした精神年齢の低さから抜け出し、心を成長させるためには、「自分を振り返り、改善していくこと」が不可欠だと結論付けた。何でも他人のせいにする「他責思考」を捨て、自分の人生を一人でもやり切る覚悟を持つことが、精神的な自立への第一歩となるようだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。