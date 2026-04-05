山本彩、10年ぶりに『関西コレクション』登場 ソロとしては初 大阪ファンは”家族のような距離感”「これまで培ってきた特別なもの」実感
元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【全身ショット】デニムと白いレースを組み合わせたカッコ可愛い衣装で登場した山本彩
2016年SSにNMB48として出演して以来、10年ぶりの「関コレ」出演という山本。ライブステージで、AKB48時代の「365日の紙飛行機」のほか、自身の楽曲3曲を歌唱した。
また囲み取材にも応じた。ソロデビュー10周年の節目での出演に喜んだ。大阪ファンに対して「もともとNMB48で大阪拠点でやっていたところがあるので、そのころから見てくださってる方々というのは、家族の距離感のような関係性だなって感じていて、今日も皆さん、気軽に話しかけてくださって、この距離感はこれまで培ってきた特別なものだなって感じます」と話した。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
NovelbrightやCLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われたほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包む。
【全身ショット】デニムと白いレースを組み合わせたカッコ可愛い衣装で登場した山本彩
2016年SSにNMB48として出演して以来、10年ぶりの「関コレ」出演という山本。ライブステージで、AKB48時代の「365日の紙飛行機」のほか、自身の楽曲3曲を歌唱した。
また囲み取材にも応じた。ソロデビュー10周年の節目での出演に喜んだ。大阪ファンに対して「もともとNMB48で大阪拠点でやっていたところがあるので、そのころから見てくださってる方々というのは、家族の距離感のような関係性だなって感じていて、今日も皆さん、気軽に話しかけてくださって、この距離感はこれまで培ってきた特別なものだなって感じます」と話した。
NovelbrightやCLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われたほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包む。