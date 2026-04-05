LE SSERAFIM・KAZUHA、ミニ丈ワンピースで美脚がキラリ
5人組グルーバルグループ・LE SSERAFIMのKAZUHA（カズハ／22）が5日、東京・原宿のヨドバシJ6ビルで行われた『VIDIVICI』（ヴィディビーチ）日本ローンチメディア発表会に参加した。
【写真】キュートなウインクをするLE SSERAFIMのKAZUHA
黒のミニ丈ワンピースで登場。「私はメイクの目的が自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんです。“スキンコアビューティー”は、その人が持っている本来の肌を大切にする考え方だと思っています。なので厚く重ねるより、肌のキメを整えて自然にその人を本来の肌の美しさを引き立てることがステキだなと思っています。特にベースメイクを大切にする考え方だと思います」とアピールした。
また、今後の日本で期待することについて「やはりスケジュールが多い日ほどベースメークがすごく大切だと思ってる。これから“スキンコアビューティー”から、さらにどんなメイクが可能性を見せてくれるかっていうところがすごく楽しみだと思っています」とにっこり。最後は「皆さんが『VIDIVICI』のアイテムを使って自分自身の肌がキレイに見えるようになったと感じていただければうれしいです。たくさんの方に『VIDIVICI』の魅力をお届けできるように私も頑張ります」と笑顔で話していた。
『VIDIVICI』はメイクアップアーティスト発祥のブランド。“スキンコアビューティー”というコンセプトのもと、肌本来の艶やかさとバランスに着目。日本未上陸だが、すでにオンラインショップや韓国を訪れて購入するなど日本人のファンも多く、肌を美しく見せるベースメイク商品が特に人気となっている。KAZUHAはブランドのアンバサダーを務めている。アンバサダー就任についてKAZUHAは「本当に光栄でうれしかった」と振り返っていた。
【写真】キュートなウインクをするLE SSERAFIMのKAZUHA
黒のミニ丈ワンピースで登場。「私はメイクの目的が自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんです。“スキンコアビューティー”は、その人が持っている本来の肌を大切にする考え方だと思っています。なので厚く重ねるより、肌のキメを整えて自然にその人を本来の肌の美しさを引き立てることがステキだなと思っています。特にベースメイクを大切にする考え方だと思います」とアピールした。
『VIDIVICI』はメイクアップアーティスト発祥のブランド。“スキンコアビューティー”というコンセプトのもと、肌本来の艶やかさとバランスに着目。日本未上陸だが、すでにオンラインショップや韓国を訪れて購入するなど日本人のファンも多く、肌を美しく見せるベースメイク商品が特に人気となっている。KAZUHAはブランドのアンバサダーを務めている。アンバサダー就任についてKAZUHAは「本当に光栄でうれしかった」と振り返っていた。