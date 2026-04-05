漫画描きのわだちさんの「小1の壁」に直面した漫画が、Xで話題となっています。

【漫画】本編を読む

保育園を卒園した息子。入学してすぐに、母が「小1の壁」を感じる出来事がありました。それは…という内容で、同じような体験をした読者から、共感の声が上がっています。

「給食すぐじゃないの？」想定外のスタート

わだちさんは、Xで漫画を発表しています。わだちさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

わだちさん「子どもが小学生になり、初めてのことだらけで驚いてばかりだったので描きました」

Q.すぐに給食が始まらないと知ったときの心境を教えてください。

わだちさん「『聞いてないよー！』という気持ちでした。今まで保育園の手厚い環境に助けられていたんだな、と気付きました。夏休みなどでお弁当を作ることが思ったより多く、小学生の親御さんは本当にすごいなと実感しました」

Q.一番「小1の壁」を感じた出来事はなんだったでしょうか。

わだちさん「やっぱり保育園より格段に早く帰ってくることですね…。いろいろ調整してもらうか、仕事をセーブするかしかなくて…。家庭や仕事の状況によっては難しい場合もあると思うので、他のご家庭はどうやりくりしているのだろうと感じました」

Q.息子さんが入学してからもうすぐ1年になりますが、小学校生活にはスムーズに慣れることができたのでしょうか。

わだちさん「勉強がメインの生活になり、初めは戸惑っていたようですが、今では慣れてきたようです。家族全員で寝坊して出発の20分前に起きたことがあったのですが、そのときもササッとご飯をかきこんで出発した姿を見て、『頼もしいな〜！』と感じました（笑）」

Q.この1年を振り返って、お子さんのどのような成長を感じていますか。

わだちさん「初めは急激な環境の変化に少し気持ちが荒れていたこともありました。でも、すぐに慣れたようで子どもの順応力はすごいな、と思いました。今は穏やかに『小学校大好き！』で過ごしています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

わだちさん「育児漫画を少しずつ描いていけたらと思っています。また、下の子の闘病レポ漫画を完結させたいですね」