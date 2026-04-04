この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が「【平日限定】豪華客船のような絶景ランチ インターコンチネンタル東京ベイ「マンハッタン」の新プラン“Voyage”が凄すぎる！前菜＆デザートブッフェ付で自分へのご褒美に最適｜銀座のワーママ厳選」と題した動画を公開しました。ホテル インターコンチネンタル 東京ベイのNYグリルフレンチ「マンハッタン」にてスタートした、平日限定の特別なランチプランの様子を紹介しています。まるで豪華客船のようなパノラマ絶景の中で、日常を忘れてリフレッシュできるご褒美ランチの全貌に迫ります。

動画は、tokoさんが「世界最大級のラグジュアリーホテル」を訪れるシーンからスタート。エレベーターを降りると、そこには一面ガラス越しのベイエリア・パノラマが広がります。「目の前にレインボーブリッジ！」と、思わず息を呑むほどの迫力ある景色が映し出され、まるで豪華客船のダイニングにいるような開放感に包まれます。

紹介されているのは、平日限定の「シェフズセレクション プリフィックスブッフェ」です。「旅の始まりは彩り豊かな前菜ビュッフェ」という言葉の通り、本来はディナー限定の「マンハッタン特製テリーヌ」などの豪華な前菜が好きなだけ楽しめます。さらに、オープンキッチンからは6種の焼き立てパンやスープがおかわり自由で提供されます。

選べるメインディッシュには、「氷温熟成アンガス牛ロースのグリエ」や旬の「サワラのポワレ 菜の花のリゾット レキュームフリを添え」など、華やかで味わい深い逸品が揃います。そして食後は「嬉しいことに…」と、晴れた日には海を一望できるテラス席へ移動。「海と空と風に癒されて…」と、宝石のようなデザートブッフェを堪能する至福の時間が収められています。

海と空に包まれる“Voyage（旅）”がテーマの特別なプランは、5,500円(税込・サービス料別）から楽しむことができます。なかなか旅行に行けない時のリフレッシュや、自分へのご褒美、記念日のお祝いに、非日常のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。#ホテルランチ #インターコンチネンタル東京ベイ #PR

YouTubeの動画内容

00:00

豪華客船のような絶景広がるラグジュアリーホテルへ
00:11

特製テリーヌも食べ放題の豪華前菜ビュッフェ
00:18

熟成アンガス牛などから選べるメインディッシュ
00:22

絶景テラス席で楽しむ宝石のようなデザート

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