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意外と知らない？工場勤務で「仕事ができるのに更新されない人」の致命的な特徴7選

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「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が「【工場転職】仕事できるのに更新されない人の特徴7選｜真面目な人ほど危険です」を公開した。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、仕事ができるのになぜか契約更新されない人の特徴をランキング形式で解説し、最も警戒すべき要因は「体とメンタルの崩壊」であると結論づけた。



ケンシロウ氏はまず、工場の仕事は基本的に「安全」「稼働率」「チームワーク」が重要であると指摘。管理職は現場の適性を総合的に判断しており、「仕事ができないから切られるわけではない」と語る。



動画では、更新されない人の特徴を7位から順に発表。第7位は「報連相ができない人」。機械の異常音や自身の体調不良を遠慮して上司に報告せず、結果的にライン停止などの大きな問題を引き起こすリスクがあるとした。第6位の「不満を態度に出す人」や第4位の「マイペースな人」は、チームワークを乱す要因として挙げられた。



第5位の「勤怠が崩れていく人」については、工場のライン作業において「1つ抜けるだけで全部止まる」と述べ、急な欠勤が現場に与える影響の大きさを強調。さらに第2位には「安全を甘く見る人」がランクインし、安全防具をつけないなどの行動は、事故に直結するため極めて厳しく評価されると解説した。また、第3位の「我慢しすぎる人」は、不調を隠して働き続けることで、いずれ限界を迎えてしまうと警鐘を鳴らす。



そして第1位として挙げられたのは「体やメンタルがやられてしまう人」。腱鞘炎や腰痛などの肉体的な痛みや、自律神経の乱れによるメンタル不調は、最終的に働き続けることを不可能にする。「体を使う仕事だからこそ、自分の気持ちと体はいたわって」と語り、長く勤めるためには心身の自己管理と事前対策が不可欠であると説いて動画を締めくくった。