選抜で見つけた「隠れ逸材」たち（後編）

前編：荒木雅博の教えを体現した遊撃手、三拍子揃う捕手、14球で流れを変えた右腕はこちら＞＞

今大会はスター選手だけでなく、プレーの細部に光る"原石"たちの存在も際立った。強肩強打の捕手、驚異的な身体能力を誇る外野手、そして大物の風格を漂わせる若き司令塔──。甲子園の舞台で見つけた、将来が楽しみな逸材たちを紹介したい。



近江の強肩捕手・杉本将吾 photo by Ryuki Matsuhashi





【大会屈指のスローイング】

大会４日目第２試合のシートノック前。近江（滋賀）の選手たちが、大垣日大（岐阜）との初戦に備え、キャッチボールを始めた。ナインの先頭に、いわゆる「主将」のポジションで強肩を披露する背番号２の粘り強い下半身に目を引かれた。

杉本将吾（３年）は、しっかりと割れた股関節を自然と前後へ動かし、体重移動で投げている。近年、こういうスローイングのできる捕手が少なくなった。

「畳にあぐら」から「椅子に腰かける」生活様式への変化が、その一因であることは間違いない。盗塁を阻止するため、しゃがんだ姿勢から立ち上がって送球する捕手にとって、低い姿勢のまま投げられることは大きなアドバンテージとなる。究極は、座ったままの二塁送球だ。

二塁送球タイムは１秒92。きれいな回転で伸びのある低い送球は、今大会でも屈指のスローイング能力とみた。

走る姿も、まるで透明な自転車をこいでいるかのように、下半身が自然に動く。その弾力が前へ進む推進力となっている。50メートル走６秒４という俊足もうなずける。

外角低めにスライダーが決まる。左手にミットをはめたまま手を叩き、エース・上田健介（３年）が投じたベストボールを「祝福」している。よく言われる捕手の「リード」とは、こういうことを指すのだろう。投手を案じ、気遣い、励まし、叱り、そして共に喜び合う......。杉本は、「ハート」を持った捕手になれそうだ。

資料によると、選抜まで高校通算26本塁打。昨秋の公式戦では７試合で26打数15安打、打率.577を記録し、チームトップの打撃成績を残している。

初回、完璧に捉えすぎたことでラインドライブがかかり、結果はレフトライナーに終わった。８回には左中間への強烈な当たりを放ち、センターのファンブルを見逃さず、一気に二塁を陥れる走塁も見せた。右の長距離砲としての資質だけでなく、すぐれた野球勘も持ち合わせている。



抜群の身体能力を誇る東北の進藤翔愛 photo by Ryuki Matsuzaki





【驚異の身体能力でスーパープレー】

第５日第１試合。帝京長岡（新潟）と対戦した東北（宮城）の中堅手に目を奪われた。初回。最初の守りについた進藤翔愛（しょうあ／３年）は、左翼手と40メートルほどのキャッチボールを繰り返している。

投手仕様と言っていいほどの全身のバランス感覚と、縦に振り下ろす腕の軌道。投じたボールが、軌道の途中からさらにグイッと伸びて見えるのは、指にしっかりかかったきれいな回転をしているからだろう。

決して手を抜かず、一球一球を丁寧に投げている点もすばらしい。こうした「習慣」が、いざというときに送球精度として発揮されるのだ。資料には「遠投110メートル」と書かれている。

試合前のシートノックでは、ノッカーの打球に対して一気に距離を詰めるスピードが際立っていた。さらに、三塁や本塁への返球も圧巻だった。スローイング能力、守備範囲の広さ、そしてアクションスピードは、今大会注目の外野手のひとりである神村学園の梶山侑孜（ゆうしん／３年）といい勝負だろう。

９回には、左中間寄りのポジションから、右中間へ飛んだライナーをダイビングキャッチするスーパープレー。必死に追いかけて、ギリギリで捕ったわけではない。スタート、加速、直線的なコース取り、そして「このポイントで飛び込めば届く」という判断まで、すべてが最初から計算されていたように見えた。それほど、ダイビングのタイミングが完璧に合っていた。

「そうなんです。フィールディングにベースランニングと、フィジカルは抜群ですね。助走をつけない立ち三段跳びでは、８メートル30センチを記録しました」

鈴木雄太部長も、その驚異的な身体能力に太鼓判を押す。

打っては４打数２安打１打点。三塁正面へのゴロでも全力で一塁を駆け抜ける。そのひたむきさとスピードは、この目にしっかりと焼き付けた。

「昨年の夏までは守備と走塁が持ち味の控え選手でしたが、バッティングにも地道に取り組み、昨秋は４割近く（37打数14安打、打率.378）を記録しました。間違いなく、今が伸び盛りだと思います。一方で、打てるようになったことで野球の面白さを実感している反面、『いつか打てなくなるのではないか』という不安も抱えているようで......。その両方と向き合いながら戦っている印象ですね。やはり、打てない時期が長かったですから」

自信と不安の間で揺れる教え子を、鈴木部長は温かく見守っている。

「人一倍やる気のあるヤツですから、バッティングでも思いが前に出すぎることがあります。もう少し野球的に大人になり、セルフコントロールができるようになってくれればうれしいんですけどね。伸びしろの塊のようなヤツですから......」



熊本工の２年生捕手・中村凌 photo by Ryuki Matsuhashi





【坂本誠志郎のような大物感】

第６日第１試合。春22度目の出場となる熊本工業（熊本）を相手に、大阪桐蔭（大阪）の２年生左腕・川本晴大（はると）が14三振を奪い、３安打完封の快投を見せた。192センチ、95キロ──。これほど雄大な体躯を持つ大型サウスポーが、長い手足を自在に操りながら、これほど気持ちよさそうに、しかも豪快に投げ込む姿は、この50年で見たことがない。

衝撃の「２時間９分」だった。

しかしこの試合、川本と同等、いやそれ以上に注目したのが、熊本工の捕手・中村凌（２年）だった。彼もまた、川本と同じ２年生である。

上手な遊撃手がマスクを被っているようだ......と思ったのは、シートノックの時だ。中村は、宇土市立鶴城中では軟式野球部に所属していた。硬式出身者には子どもの頃から大人と同じ「重いボール」を扱ってきた力強さがあるが、軟式出身者は「軽いボール」を扱ってきたゆえの軽快さがある。

捕球から送球への連動も、フットワークも、腕の振りも「どっこいしょ」という感じがまったくなく、それこそ軟球を扱うかのようなソフトなタッチとスピード感は圧巻だ。

投球練習後の二塁送球はすべて１秒８台で、ほぼストライク。捕球時にすでに一歩踏み込んで、握り替えも速く、体の連動にまかせて強く投げようとし過ぎないから、送球の再現性も高い。

また、投手への返球はオールストライク。気分よく投げてもらおうと思ったら、じつは必須の作業だ。

常に相手ベンチに目線を送りながらしゃがみこむ。敵の捕手から見られることを嫌う監督はすごく多い。打者の足元に遠慮なく潜り込み、しつこく体の近くを攻められる「勝負根性」も見上げたものだ。

何度も言うが、これだけの「仕事」ができて、まだ２年生になったばかりなのだ。

「キャッチャー、いいですねぇ！」



松岡順一部長に、そう話を向けたら、「そうでしょう！」と目が輝いた。

「ウチも長い伝統がありますが、これまでにないタイプのキャッチャーです。捕球、配球、リード、バント処理、スローイング......ディフェンス面に関しては、歴代ナンバーワンかもしれません。まだ２年生で体も小柄ですが、どんな相手にも物怖じせず、堂々と振る舞います。昨秋の九州大会で投げた堤（大輔）が何試合も好投できたのも、中村の存在が大きかった。あの守備ワークは、教えて身につくものではありません」

西武の黄金時代を支え、2017年に野球殿堂入りを果たしたレジェンドOB・伊東勤をも凌ぐかもしれない──。そんな才能の片鱗を、随所で垣間見せてくれた。

川本との２年生対決では、７回に左翼線へ二塁打。内容としてはサードゴロに近かったが、それ以上に、見上げるほど大きなサウスポーを相手に、一歩も退かずに右打席で堂々と構えてボールを見極め、四球で出塁した第１打席が強く印象に残る。

川本を見て、履正社時代の坂本誠志郎（阪神）を思い出した。坂本も小柄なのに、なぜか"大物感"があった。

プロ野球では2016年から「コリジョンルール」が導入され、本塁上での過度な接触プレーが禁じられた。ショートバウンドの捕球が当たり前となり、高速変化球が決め球となる現代野球においては、165センチ66キロの中村のように、心身の強さと敏捷性を兼ね備えていれば、十分に適性はある。

坂本同様、体格で劣る捕手の絶好のお手本になり得る可能性を秘めている。