Razerのゲーミングデバイスがお買い得！ 「Razer 新生活セール」本日3月31日より開催
【Razer 新生活セール】 開催期間：3月31日～4月13日
(C) 2026 Razer Inc. All rights reserved.
Razer Japanは、「Razer 新生活セール」を本日3月31日より開催する。期間は4月13日まで。
本セールでは、同社のゲーミングデバイスを期間限定の特別価格で販売。対象製品には、ゲーミングマウス「Viper V3 Pro」やラピッドトリガー対応ゲーミングキーボード「Huntsman V3 Pro Tenkeyless」、レバーレスアーケードコントローラー「Kitsune」などがラインナップされている。
「Razer 新生活セール」は全国の家電量販店やPCショップ、オンラインショップにて実施。販売店によりセール対象商品や割引率が異なる場合があるため、注意が必要となる。
Basilisk V3 Pro
Huntsman V3 Pro Tenkeyless
BlackShark V2 HyperSpeed
Kitsune
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