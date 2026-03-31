

項翼（結木滉星）ⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会

俳優の結木滉星が、映画『キングダム』シリーズの第5弾となる最新作『キングダム 魂の決戦』（2026年7月17日公開）に出演することが明らかになった。結木は、秦国を絶体絶命の危機に陥れる「合従軍」の一員、楚軍の千人将・項翼（こうよく）を演じる。

今作で実写化されるのは、原作でも屈指の人気を誇るエピソード「合従軍編」だ。小栗旬演じる天才軍師・李牧が率いる合従軍に対し、秦国が存亡をかけて挑むシリーズ最大規模の攻防戦が展開される,。

結木が演じる項翼は、主人公・信（山崎賢人）と同年代の若き将。一騎打ちで無類の強さを誇り、将来を期待される楚軍の猛者という役どころだ。六国の威信を背負い、秦国滅亡というただ一つの目的のため、執念を宿した表情で戦場に立つ。

同シリーズは2019年から2024年にかけて4作品が公開され、累計動員1734万人、興行収入245億円を突破する大ヒットを記録している。最新作には山崎、吉沢亮、橋本環奈らのレギュラー陣に加え、山田裕貴、佐藤浩市、小栗旬ら豪華キャストが集結する。

監督は佐藤信介、脚本は黒岩勉と原作者の原泰久が担当。秦国の存亡をかけた運命の決戦は、2026年7月17日に全国で公開される。