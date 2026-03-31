「一目瞭然、原因分かります」なぜ佐々木朗希は制球が定まらないのか、球界OBの見解「これが一番の足かせになっている」「パフォーマンスが欠けまくっている、半分以下」

足を大きく上げるフォームは佐々木の持ち味であるが…(C)Getty Images

いよいよ佐々木朗希のメジャー2シーズン目が幕をあける。

現地3月30日（日本時間31日）に行われるガーディアンズ戦に先発予定。一方、佐々木に関してはオープン戦最終登板となった現地3月23日で行われたエンゼルスとのオープン戦も8四死球の大乱調となった。

【動画】佐々木朗希が制球難で大乱調…今の佐々木朗希に必要なのは？「これをやり出したらイップス直行」今止めないとマズイ…最悪のシナリオとは？

初回先頭のネトにいきなり死球を与えるなど、2回3分の0、被安打0ながら8四死球5失点。

オープン戦は4登板、8回3分の2を投げ、17四死球、防御率15.58と課題のコマンド力は最後まで改善できなかった。

そんな佐々木の乱調について球界OBから考察の声が上がっている。

日本ハムOBで現在は解説者として活躍する岩本勉氏は自身のYouTubeを3月29日に更新。「佐々木朗希が制球難で大乱調…今の佐々木朗希に必要なのは？『これをやり出したらイップス直行』今止めないとマズイ…最悪のシナリオとは？」と題した動画で佐々木の現状について独自の考察を加えている。

岩本氏は佐々木の最近の映像も見たとした上で、乱調の原因について「一目瞭然、原因分かります」とずばり。続けて「迷い これが一番の足かせになっているね」と指摘した。

投手心理として「自分のピッチングフォームが正解だろうかとか このボールでバッターを仕留めることができるのだろうか、このボールは通用するんだろうかとか色々な疑問ばかりで、迷いが生まれて パフォーマンスが欠けまくっている 半分以下やね」とコメント。

さらにこのままではより深刻になりかねないと危惧しながらも「引き返すことはできる」とした。