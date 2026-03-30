立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、春巻きがのっているように見えるそばの写真を投稿しています。

【画像】え…何コレ…？ コチラが「春巻に見えたら疲れてる」富士そばの画像です！ 味が気になる！！

春巻きに見えたら…休息が必要？

公式アカウントは、「一瞬でも『春巻き』に見えた方、今日はゆっくり休みましょう（試作品）」とコメント。温かいそばの上に、3つの“春巻きのような”トッピングがのった写真を投稿しています。添えられた小皿の上にも、2個のトッピングが写っています。

長方形の形や色味は春巻きにも見えますが、X上では「おいなりさんに見えました…疲れてますか」「春巻きではなくおいなりさんに見えた」「いや！どう見てもいなり寿司（ずし）」「ヤバっ、おいなりさんに見えてしまった。これでは休めない」「いなり寿司に見えましたが明日は仕事行きます！」と、「いなり寿司」に見えた人からのコメントが多数寄せられています。

また、「ロールキャベツに見えたから月曜は会社に行きます」「ロールキャベツに見えたのでセーフですよね？」「おいなりさんかと思ったらロールキャベツ！？」「私にはロールキャベツに見えました」と、「ロールキャベツ」派の人たちからの投稿も投稿も多く見られます。

公式アカウントは以前にも、同じ試作品の写真を「一瞬でも『いなり寿司』に見えた方、脳が休息を求めています。ゆっくり休んでください」と投稿したことがありました。この試作品の正体は、「ロールキャベツそば」です。

意外なトッピングには、「おいしそう」「悪くないかと（笑）」「おいしそうだけど、2個くらいでいいかな」「鶏のひき肉のロールキャベツだったら、そばつゆに合いそう」との声が上がっています。