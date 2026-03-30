ヒップホップユニット・ジャパニーズマゲニーズが活動休止を発表「前向きな決断」
ヒップホップユニット・ジャパニーズマゲニーズが30日、活動を休止することを発表した。メンバーのJAGGLAが自身のXで報告した。
【画像】ジャパニーズマゲニーズ・JAGGLAによる活動休止の報告【全文】
ジャパニーズマゲニーズは、孫GONG、JAGGLA、DJ Kemによるユニット。自分たちを「Trip Master」とも称し、独自のスタイルで活動してきた。
投稿では「しばらくの間、活動を休止することとなりました」と伝え、「突然のお知らせとなってしまい、いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝意を示した。
続けて「これまでたくさんの応援や支えをいただき、本当にありがとうございました」と感謝を述べ、「今回の活動休止は、それぞれが今後の活動や人生について改めて向き合い、より良い形で前へ進んでいくための前向きな決断であります」と説明。最後は「どうか温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
【画像】ジャパニーズマゲニーズ・JAGGLAによる活動休止の報告【全文】
ジャパニーズマゲニーズは、孫GONG、JAGGLA、DJ Kemによるユニット。自分たちを「Trip Master」とも称し、独自のスタイルで活動してきた。
投稿では「しばらくの間、活動を休止することとなりました」と伝え、「突然のお知らせとなってしまい、いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝意を示した。
続けて「これまでたくさんの応援や支えをいただき、本当にありがとうございました」と感謝を述べ、「今回の活動休止は、それぞれが今後の活動や人生について改めて向き合い、より良い形で前へ進んでいくための前向きな決断であります」と説明。最後は「どうか温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。