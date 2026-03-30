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就活専門家が元SMBC行員の面接を絶賛「出会ってからの物語を語ってくれた」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【合格面接】「志望動機の伝え方完璧」元SMBC佐野麗奈さんの面接が凄すぎた...」を公開した。動画では、元SMBC行員で現在はモデルとして活動する佐野麗奈が模擬面接に挑み、就活専門家のトイアンナから「出会ってからの物語を語ってくれた」と絶賛される様子が収められている。



模擬面接は自己紹介からスタート。佐野は学生時代に力を入れたこととして、ミスコンへの参加や計6カ国への留学経験を挙げた。ミスコンの配信審査では、視聴者全員に「モブキャラじゃないよ」と伝えるために一人一人と向き合ったエピソードを披露。内気な性格を克服するために海外へ飛び出した経験も振り返り、「芯を持って動くことができることが強みです」と力強くアピールした。



金融業界を選んだ理由について問われると、佐野は真剣な表情で「無形商材というところで、自分が商品となるところ」と説明。「自分が商品となって身一つで戦っていくというところがすごくモデル活動と一緒だった」と、独自の視点から適性を語った。



さらにSMBCを志望した理由として、行員10人と面談を重ねた経験を明かし、「1人1人の行員を見てくださるんだなという確信に繋がりました」と熱弁した。



面接終了後のフィードバックで、トイアンナは佐野の面接を「物語思考」だと定義した。「ロジックで固めた志望動機って胡散臭い」と前置きした上で、「御行と知り合ってからこういう物語があって、ここがすごく素敵だなと思って好きになりましたと語ってくれる」と、その圧倒的な説得力を高く評価した。



佐野の入念な企業研究と、自身の経験を紡ぎ合わせて伝える表現力は、面接の極意を感じさせる。動画全体を通して、実践的な就活のヒントだけでなく、面接官の心を動かす「物語」の重要性が伝わる、見応えのある内容となっている。