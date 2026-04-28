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第3次世界大戦の危機は低い。元幹部が「選択には責任が伴う」と語る米国によるイラン攻撃の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」にて、「【元海上自衛隊幹部が解説】アメリカ・対イラン参戦【イスラエル】」と題した動画を公開した。アメリカがイランの核関連施設を空爆したという仮定のシナリオを基に、兵器の実力と中東情勢の行方について解説した。



動画ではまず、イスラエル単独では地下80メートル以上の深さにあるイランの核施設「フォルドゥ」を破壊できないと説明。アメリカのみが運用する大型バンカーバスター「GBU-57」と戦略爆撃機「B-2」の投入が必要不可欠であった軍事的事情と、国内の親イスラエル派に配慮した政治的背景を解説した。



続いて、空爆の戦果を分析。GBU-57を複数発投下しても、強化コンクリートで守られた地下施設を完全に破壊するのは困難であると指摘した。高い命中精度を誇る爆弾であっても、着弾してできた穴に寸分違わず次弾を放り込むのは難しいためである。一方で、搬入口や送電線といった地上に露出した部分を破壊するだけでも「施設の機能を止めることはできる」と語った。



また、今後の見通しについて、この空爆が第3次世界大戦に発展する可能性は低いと分析。イランは核兵器を保有しておらず、弾道ミサイルもアメリカまで届かないためである。報復手段として懸念されるホルムズ海峡の封鎖についても、イラン自身の原油輸出や友好国である中国への打撃を考慮すると、実行のハードルは極めて高いと論じた。



最後に、イスラエルとアメリカによる攻撃は国際法で禁じられた先制攻撃にあたると言及。法の支配を重視する日本への影響も踏まえ、「選択には責任が伴い、覚悟を求められます」と述べ、武力だけでなく国際ルールの意味を理解した上で事態に向き合う重要性を提示して動画を締めくくった。