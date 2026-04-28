この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」にて、「【元海上自衛隊幹部が解説】アメリカ・対イラン参戦【イスラエル】」と題した動画を公開した。アメリカがイランの核関連施設を空爆したという仮定のシナリオを基に、兵器の実力と中東情勢の行方について解説した。

動画ではまず、イスラエル単独では地下80メートル以上の深さにあるイランの核施設「フォルドゥ」を破壊できないと説明。アメリカのみが運用する大型バンカーバスター「GBU-57」と戦略爆撃機「B-2」の投入が必要不可欠であった軍事的事情と、国内の親イスラエル派に配慮した政治的背景を解説した。

続いて、空爆の戦果を分析。GBU-57を複数発投下しても、強化コンクリートで守られた地下施設を完全に破壊するのは困難であると指摘した。高い命中精度を誇る爆弾であっても、着弾してできた穴に寸分違わず次弾を放り込むのは難しいためである。一方で、搬入口や送電線といった地上に露出した部分を破壊するだけでも「施設の機能を止めることはできる」と語った。

また、今後の見通しについて、この空爆が第3次世界大戦に発展する可能性は低いと分析。イランは核兵器を保有しておらず、弾道ミサイルもアメリカまで届かないためである。報復手段として懸念されるホルムズ海峡の封鎖についても、イラン自身の原油輸出や友好国である中国への打撃を考慮すると、実行のハードルは極めて高いと論じた。

最後に、イスラエルとアメリカによる攻撃は国際法で禁じられた先制攻撃にあたると言及。法の支配を重視する日本への影響も踏まえ、「選択には責任が伴い、覚悟を求められます」と述べ、武力だけでなく国際ルールの意味を理解した上で事態に向き合う重要性を提示して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:22

アメリカの対イラン参戦シナリオと空爆の背景
01:20

イスラエル単独では不可能？大型バンカーバスターの必要性
04:41

空爆の戦果を分析。地下核施設は完全に破壊されたのか
07:25

第3次世界大戦は起きる？今後の見通しと報復リスク
14:34

結論：国際法違反の先制攻撃と問われる覚悟

関連記事

意外と知らない護衛艦座礁事故の真相。単なる人為的ミスではない、組織的欠陥の恐怖とは？

意外と知らない護衛艦座礁事故の真相。単なる人為的ミスではない、組織的欠陥の恐怖とは？

 知っておきたい米原潜の圧倒的戦力。元海自幹部が語る「ハナから勝ち目はありませんでした」イラン艦撃沈の裏側

知っておきたい米原潜の圧倒的戦力。元海自幹部が語る「ハナから勝ち目はありませんでした」イラン艦撃沈の裏側
もっと見る

チャンネル情報

オオカミ少佐のニュースチャンネル_icon

オオカミ少佐のニュースチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 17.50万人 339 本の動画
"ニコニコ動画生放送用：https://ch.nicovideo.jp/okamisyousa 元海上自衛官 話題のニュースを面白く、わかりやすく！ サブチャンネル： / https://www.youtube.com/@okamisyousa-sub x https://x.com/okamisyousa"
youtube.com/channel/UC3u1lQRR5MKOWH8erkGn3zw YouTube