【FERNANDES】（大阪府高槻市 ハル巻き 46歳）

20年ぶりにバンド活動をするためジャズベースを探したところ、ヘッドの形に一目ぼれしてこのベースを購入しました。

はじめは黒色だったベースですが、学生の頃憧れた「自分仕様のベース」を作ろうと思い塗装をすべて剥がし知人の塗装屋さんにオーダーしてこの色にしていただきました。

思い通りの木目の見える青色にしていただきとても大満足しています。

また、ピックアップはFenderのOriginal Jazz Bass Pickupsに変更し、コントロールをトーンをプルアップすると直列に配線される物に変更しているので幅広い音作りができるようになりました。

自分のオリジナルベースとしてとても気に入ったベースを作ることができとてもうれしいです。

◆ ◆ ◆

綺麗なブルーですね。というか、いろんなシースルーカラーがあるけれど、絶妙なこのブルーは見たことのない感じ。ベタ塗りだったらファンシーなパステルカラーに見えると思うんでうすけど、木目がみえることでハイエンド感も漂う感じ。ピックが同色なのは偶然？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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