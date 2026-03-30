日本テレビアナウンサーの森圭介さんが3月29日までにインスタグラムを更新。宅地建物取引士の資格をとったことを報告し、話題となっている。



【写真】顔写真入り 森アナが披露した実際の「身分証」

昨年11月に宅地建物取引士試験の合格を明かしていた森さんは「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて 講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました」と説明。あわせて、宅地建物取引士証を顔の前に掲げる写真も披露している。



また、森さんは続けて「重要事項説明書、読めます。やった」「今年はまだまだアップデートする予定なので長い目で見守ってください」とコメント。資格取得後もさらにその先を見据える森さんに、ネット上では祝福や応援メッセージが多数寄せられている。



SNSでは「本当におめでとうございます お忙しい中での資格取得、尊敬します！」「すごーい宅建は狭き門だよね！」「森アナはいつも全力投球ですね」「年々難しくなってるようなので、すごいと思います！」「おめでと〜 かっくいー」「すごい！の一言では計りきれない…」「素敵、、挑戦して叶って、これからの活躍益々応援します」「不動産アナウンサーになるのですね」などのコメントがあった。



森さんは1978年11月生まれ、埼玉県出身。一橋大学社会学部を卒業後、2001年に日本テレビに入社。現在は「news every.」のメインキャスターを務める。