カブス今永昇太 今季も本塁打に苦しめられるのか…初回に3ラン被弾 5回0/3を投げて7奪三振も4失点
カブスの今永昇太投手（32）が29日（日本時間30日）、ナショナルズ戦に今季初登板初先発し、5回0/3を投げて4失点だった。
昨季はレギュラーシーズンからポストシーズンにかけて11試合連続で本塁打を許すなど“一発病”だったが、今年も悩まされそうだ。オープン戦でも1日（同2日）のホワイトソックス戦で3被弾し、7日（同8日）のアスレチックス戦でも1被弾を許していた。
そして、今季初登板となったナショナルズ戦。先頭から2者連続三振を奪って最高の立ち上がりかと思われたが、連打を浴びて一、二塁とされると5番・ウィーマーに2ボール1ストライクから見逃せばボールというシンカーを左翼席へと運ばれて早々に3失点となった。
2回以降は立ち直り、5回までナショナルズ打線を無得点に抑えた。6回のマウンドにも上がったが、先頭に四球を与えたところで降板となった。その後、2番手のメートンが登板も制球が定まらず四球、死球とピンチを広げ、中犠飛を打たれたため、今永は4失点目となった。5回0/3を投げて82球、6安打2四球7奪三振の4失点だった。