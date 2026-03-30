カブスの今永昇太投手（32）が29日（日本時間30日）、ナショナルズ戦に今季初登板初先発し、5回0/3を投げて4失点だった。

昨季はレギュラーシーズンからポストシーズンにかけて11試合連続で本塁打を許すなど“一発病”だったが、今年も悩まされそうだ。オープン戦でも1日（同2日）のホワイトソックス戦で3被弾し、7日（同8日）のアスレチックス戦でも1被弾を許していた。

そして、今季初登板となったナショナルズ戦。先頭から2者連続三振を奪って最高の立ち上がりかと思われたが、連打を浴びて一、二塁とされると5番・ウィーマーに2ボール1ストライクから見逃せばボールというシンカーを左翼席へと運ばれて早々に3失点となった。

2回以降は立ち直り、5回までナショナルズ打線を無得点に抑えた。6回のマウンドにも上がったが、先頭に四球を与えたところで降板となった。その後、2番手のメートンが登板も制球が定まらず四球、死球とピンチを広げ、中犠飛を打たれたため、今永は4失点目となった。5回0/3を投げて82球、6安打2四球7奪三振の4失点だった。