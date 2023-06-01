テクノロジーの進化は、我々の「所有」のあり方を静かに、しかし劇的に変えつつある。かつて、精巧なデスクアクセサリーを手に入れるには、大手メーカーが莫大な投資をして金型を作り、万単位で量産するのを待つしかなかった。失敗する勇気のいるビジネスだ。

しかし昨今のTemuやAliExpressといったグローバルECプラットフォームを覗くと、様相は一変している。そこには、数年前には想像もつかなかったほど安価で、かつユニークな「3Dプリンター製」のコレクタブル・アイテムが溢れているのだ。

筆者は以前、多連装ミサイル発射台を模した3Dプリンター製のペン立てなどを紹介したが、それらはあくまで予兆に過ぎなかった。日本ではまだ、3Dプリンターは試作のための道具という認識が根強い。

しかし、海の向こうでは、すでに3Dプリンターは「最終製品」を量産するための、新たなる「金型」へと進化を遂げている。今回のコラムでは、筆者が最近手に入れた、デスクを彩る奇妙な3Dプリンター製アイテムたちを紹介しつつ、その背後にある日中の製造意識の決定的な違いについて考えてみた。

実は筆者は最近、奇妙な「ダック（アヒル）」のコレクタブル・アイテムに心惹かれている。今回、オンデマンド製造の現状に目を向けるきっかけとなったのも、一匹の黒いダックだった。

一見、よくあるラバーダックのようだが、その顔はゴリラである。FDM（熱溶解積層法）方式の3Dプリンターで出力されたこのプロダクトは、表面に無数の「積層痕」を持つ。従来のインジェクション成形（金型による射出成形）であれば「不良品」とされるこの質感こそが、実はこの新しいコレクタブル・アイテムの「味」であり、デジタル製造の証なのだ。

このゴリラ・ダックに端を発し、筆者のデスクには3Dプリンター製の奇妙なプロダクトが増え始めた。次に手に入れたのは、実用性も兼ね備えたアイテムである。写真の緑の枠内が3Dプリンター製だが、ほかの陶器やレジン製のレプリカと比較しても、その造形美において遜色はない。このプロダクトは表面処理が工夫されており、遠目には石膏像のような質感を保っている。ゼウスの頭部には穴が開いており、エッグスタンドとして利用するためのものだ。

白いブラウスと黒いタイトスカートの女性のフィギュアは、小さな造花やどこかで見つけてきた花、ドライフラワーなどを入れても絵になるだろう。また底面に重量物を入れ込んでバランスを取れば、ペン立てにもなる。金型成形では不可能な、こうした複雑な中空構造を一体で出力できるのも3Dプリンターの強みだ。

筆者は、最終的な使い道が決まるまでの間、ジョークでガチャ（カプセルトイ）で手に入れたJNR（国鉄）のヘルメットを被せ、パソコンルームのアクセサリーとして活用していた。完璧な既製品にはない、この「遊び」や「余白」こそが、大人たちの遊び心を刺激する。

すでに筆者のデスク周辺やディスプレイ上は、これらのアイテムの展示場と化している。さて、今回のメインの話は、単なるコレクタブル・アイテムだけの紹介ではない。これらのプロダクトを生み出す、日本と中国の3Dプリンターに対する「思い」の決定的な違いを考えてみた。

日本では、3Dプリンターは未だ「試作のための道具（プロトタイピング）」であり、最終製品を作るものではないという認識が根強い。これは、日本の製造業が培ってきた「完璧な金型技術」と「表面の平滑さ」に対する、ある種の信仰に起因する。積層痕のある製品は、日本の消費者には「未完成品」と映るのだ。

一方、中国（特に深セン周辺のメーカー）の認識は異なる。彼らにとって3Dプリンターは、すでに「金型なき量産ツール（エンドパーツ製造）」である。SNSで流行ったデザインを、その日のうちにデータ化し、数百台、数千台のFDMプリンターが一斉に動き出す。

そして、金型代という莫大な初期投資をかけずに、世界中にオンデマンドで出荷する。彼らは、積層痕を「デジタル製造の質感」として許容、あるいはむしろ「最新ガジェットの証」として楽しむ新しい消費者文化を、グローバル市場で見出し始めているのだ。

Amazonのプリント・オン・デマンド（POD）が書籍やグッズで実現した「在庫ゼロのオンデマンド販売」の世界が、今まさに、3Dプリンタによって「立体物」の領域にまで広がっている。このスピード感と柔軟性、そして「金型」という呪縛からの解放こそが、日中の3Dプリンター意識の決定的な差であり、我々ガジェット好きを魅了する源泉でもある。

デスクの上の奇妙な3Dコレクタブル・アイテムから始まる、この小さな意識革命は、日本にもそろそろ必要な気がする。アイデアさえあれば、物理的な在庫を抱えずに、世界中に自分のプロダクトを販売できる時代が、もうそこまで来ている。

3Dプリンター・ファームという新しい「金型」は、アイデア次第で、その世界を青天井で楽しくビジネスチャンスのあるものに変えてくれるはずだ。1万個の同じものを作って安く売る時代は、もう終わった。

1万種類が全部個性の塊であり、全てのプロダクトに使い手の「遊び」の余白がある。そんな製造文化が来ることを、筆者は切に願っている。それこそが、作る側も使う側も、真に「楽しい」と感じられる時代ではないだろうか。デスク上のゴリラ・ダックは、その新しい時代の到来を、ニヒルな笑顔で告げているように思える。

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