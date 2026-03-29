インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「女性が彼氏に求める条件」ランキングを投票で募っています。2026年3月27日時点で集まった273票でのランキングを紹介します。

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3位は「常識がある」でした。回答者からは「友人や親に紹介できないような非常識な男性はもっての外です」「『ありがとう』『ごめんなさい』が言えない人は社会的に非常識だと思うので、付き合おうと思わないです」といった声が寄せられていました。

2位には「価値観が合う」がランクイン。「自分と違う価値観の人と付き合うのは刺激にはなりますが、やはりちゃんと付き合うなら価値観が合うかどうかが大切だと思います」「価値観が合わなかったら、いろいろないざこざが起こりそう」などのコメントが見られました。

そして、1位は「優しい・思いやりがある」でした。「どんなにかっこいい人やお金持ちの人よりも、やっぱり心が優しい人が一番です」「思いやりを感じられないと、相手からの好意も感じ取れません」などの回答が集まっていました。