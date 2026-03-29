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脱・税理士の菅原氏が偽装受け負いの本質に迫る！『HPの福利厚生表記が証拠になる？業務委託を履き違えると税務署が飛んできます』

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脱・税理士の菅原氏が解説する『HPの福利厚生表記が証拠になる？業務委託を履き違えると税務署が飛んできます』では、近年拡大する業務委託という働き方に潜む税務上の論点が取り上げられている。



発端は、社員が存在しないにもかかわらず「社員旅行」として海外渡航を発信した事例である。この表現が外部から見たとき、実態との乖離を生み、結果として偽装受け負いではないかという疑念につながった。特に注目されたのは、過去の発信やホームページ上に見られる「入社」や「福利厚生」といった文言である。これらは形式上は業務委託であっても、第三者には雇用関係を想起させる材料になり得る。



菅原氏は、問題の本質を契約書の有無だけでなく「実態」と「外部への表現」の両面にあると指摘する。たとえ専門家の助言を受けて契約を整備していたとしても、対外的な情報発信がそれと矛盾していれば、税務上の判断に影響を及ぼす可能性があるという構造だ。



さらに、業務委託と雇用では税負担の構造が大きく異なる点にも言及する。給与であれば源泉所得税の徴収が必要となり、社会保険の負担も発生する。一方で業務委託は消費税や経費処理の面で扱いが変わる。この差異があるからこそ、形式だけ業務委託とし実態が伴わないケースは厳しく見られる傾向にある。



動画内では、判断基準として指揮命令関係や時間拘束、責任の所在といった実務上のポイントも整理されている。例えば、勤務時間や業務内容を細かく管理している場合、それは雇用に近い性質と捉えられやすい。一方で、成果ベースで独立した立場が維持されているかどうかが重要になる。



加えて見逃されがちなのが、働く側の認識である。業務委託であっても本人が社員だと認識している状況は珍しくない。この認識のズレが、SNS発信や日常の言葉遣いとして表面化し、結果的に外部証拠として扱われる可能性がある点は示唆的である。



こうした要素が重なったとき、税務調査において過去に遡る形で判断が覆る余地が生まれる。契約、運用、発信のいずれか一つでも整合性を欠けば、全体としての信頼性が揺らぐ構図だ。



動画ではさらに、具体的な事例に基づいた補足も語られており、実務の現場でどのような指摘が行われ得るのかが垣間見える。表面的な制度理解だけでは捉えきれない現実的な論点が示されている点は興味深い。



本件は特定の企業の問題にとどまらず、同様の構造を持つ事業者に共通する課題として位置付けられている。断片的な情報では見えにくい判断基準や実務上の境界については、動画でより立体的に把握できる。