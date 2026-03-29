フワちゃん、現在の貯金事情を赤裸々告白「狙われへん？」スタッフも困惑 過去には“1300万円”公表も
プロレスラーに転身したフワちゃんが、27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「色々あったもんで、貧乏になったフワちゃん」と題し、金銭事情について赤裸々にトークした。
【動画】「それ言って大丈夫か？」スタッフも困惑、現在の貯金事情を赤裸々告白するフワちゃん
フワちゃんは、動画でスタッフから「貧乏時代は何年くらい続いた？」と問われると、「大学時代から26歳までは貧乏だった。18から26…8年貧乏」と笑いながら明かし、「金持ち3年ぐらい」と回想。ブレイクまでの長かった下積み期間を振り返った。
YouTubeの成功を機にテレビ出演が急増し、多忙な日々を送るようになったことを語り、「お金はもらってはいたけど、バカスカものを買ったりしていなかったし、毎日飲みに行ったりとかもしていなかったから、普通に貯金いっぱいある」と、現在の懐事情を告白した。
想定外の“貯金あり”発言に、スタッフから「それ言って大丈夫か？わからんけど。狙われへん？」と心配される一幕もあったが、持ち前のオープンなキャラクターで笑い飛ばした。
フワちゃんは2022年7月に公式サイトを立ち上げた際に自身にまつわるさまざまな情報を掲載。貯金額も「1300万だょ！税金たくさん払うぞー！」と明かし、その破天荒ながらもしっかりとした金銭感覚が大きな話題となっていた。現在は「色々あったから怖すぎて、もう見ることをやめたよ!!」となっている。
【動画】「それ言って大丈夫か？」スタッフも困惑、現在の貯金事情を赤裸々告白するフワちゃん
フワちゃんは、動画でスタッフから「貧乏時代は何年くらい続いた？」と問われると、「大学時代から26歳までは貧乏だった。18から26…8年貧乏」と笑いながら明かし、「金持ち3年ぐらい」と回想。ブレイクまでの長かった下積み期間を振り返った。
YouTubeの成功を機にテレビ出演が急増し、多忙な日々を送るようになったことを語り、「お金はもらってはいたけど、バカスカものを買ったりしていなかったし、毎日飲みに行ったりとかもしていなかったから、普通に貯金いっぱいある」と、現在の懐事情を告白した。
フワちゃんは2022年7月に公式サイトを立ち上げた際に自身にまつわるさまざまな情報を掲載。貯金額も「1300万だょ！税金たくさん払うぞー！」と明かし、その破天荒ながらもしっかりとした金銭感覚が大きな話題となっていた。現在は「色々あったから怖すぎて、もう見ることをやめたよ!!」となっている。