新車69万円から！ ヤマハ「新スポーツバイク」発表！

2026年3月26日、ヤマハは250ccクラスおよび320ccクラスを牽引するスーパースポーツバイク「YZF-R25 ABS」ならびに「YZF-R3 ABS」を2026年モデルへと刷新し、機能向上とともに新たなカラーリングを施して5月28日に販売をスタートすると発表しました。

YZF-R25とR3は、「毎日乗れるスーパースポーツ」という開発コンセプトの通り、サーキット由来の本格的なレーシングスタイルと、街乗りでの扱いやすさを高次元で両立させたモデル。

【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ「新スポーツバイク」です！（14枚）

ヤマハの最高峰マシン「YZR-M1」のDNAを色濃く受け継いだ、空力を極めたフロントカウルや「睨み目」のポジションランプが放つ凄みはそのままに、今回さらなる魅力が追加されています。

最大のトピックは、全く新しい3つのカラーバリエーションの追加です。

王道でありヤマハレーシングの象徴とも言える「ブルー（ディープパープリッシュブルーメタリックC）」は、他のRシリーズと共通のグラフィックを採用し、圧倒的なスポーツマインドを主張。

そして「ブラック（ブラックメタリック12）」は、従来のマット仕上げからメタリックベースへと変更され、品格漂う大人のワントーンカラーへと進化を遂げました。

しかし、今回最も注目を集めそうなのは、3つ目の新色「ライトグリーン（ペールブルーイッシュグリーンソリッド2）」です。

ミントカラーをベースに、フレームやタンクをブラックで引き締め、随所に鮮烈なレッドの差し色を効かせたこの配色は、2000年代のカルチャーを現代風に再解釈した「Y2Kトレンド」を大胆に取り入れたもの。

未来感とサイバーな雰囲気を併せ持ち、これまでのバイクの常識を覆すファッショナブルな仕上がりとなっています。

そして機能面でのアップデートも見逃せません。

今回から新たに、専用アプリ「Y-Connect」を介したスマートフォンとの連携機能が搭載されました。

メーター内にスマホの着信やSNSの通知が表示されるだけでなく、アプリ上で燃費の管理やメンテナンス時期のリコメンド、さらには最終駐車位置の確認まで可能となり、日常のバイクライフが劇的にスマートになります。

また、現代のツーリングには欠かせないUSB Type-Aソケットがメーター横に標準装備されたのも、実用的で非常に嬉しいポイントです。

もちろん、走りの本質は健在です。

車両重量わずか169kgという軽量ボディに、足つき性の良い780mmのシート高。

高回転まで気持ちよく吹け上がる水冷直列2気筒エンジンは、R3で42馬力、R25で35馬力を発揮します。

さらに、クラッチ操作を極限まで軽くし、急なシフトダウン時の車体挙動を安定させる「A＆S（アシスト＆スリッパー）クラッチ」や、剛性感あふれる倒立式フロントフォークも標準装備。

オプションでクイックシフターを追加すれば、クラッチを握らずにスパスパとシフトアップが決まり、街中からワインディングまで疲労知らずのスポーツライディングが楽しめます。

車両価格（消費税込）は、YZF-R25が69万800円で、YZF-R3が72万6000円です。

すでに発表されている限定車「70th Anniversary Edition」のホワイトと合わせ、全4色の豪華なラインナップとなった新しいRシリーズ。

初めてバイクに乗る若葉マークのライダーから、軽快な走りを求めるベテランまで、あらゆる層を虜にするヤマハの最高傑作が、再びストリートを熱く席巻しそうです。