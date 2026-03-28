次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」シリーズの新ラインは横幅の広い「Galaxy Z Fold8 Wide」か。CADデータによる外観画像がリーク

次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」シリーズの新ラインは横幅の広い「Galaxy Z Fold8 Wide」か。CADデータによる外観画像がリーク