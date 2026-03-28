次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」シリーズの新ラインは横幅の広い「Galaxy Z Fold8 Wide」か。CADデータによる外観画像がリーク
|横開き型の新しい次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8 Wide」の外観画像がリーク！
既報通り、携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）と見られる開発機「Q8（型番：SM-F976U）」および「H8（型番：SM-F971U）」、「B8（型番：SM-F776U）」が登録されています。
Samsungでは前述通りにその年の後半に画面が折り畳めるフォルダブルスマホであるGalaxy Zシリーズを2019年より投入しており、画面を折り畳んで閉じた状態では普通のスマホとして使え、開くとタブレット級の大画面になる横開き型のGalaxy Z Foldシリーズと、画面を折り畳んで閉じた状態では非常にコンパクトになって持ち歩きやすく、開くと普通のスマホとして使える縦開き型のGalaxy Z Flipシリーズを展開しています。
Galaxy Zシリーズも今年で8世代目となり、現時点では未発表なので製品名は不明ですが、これまで通りであれば、Galaxy Z Fold8およびGalaxy Z Flip8となります。さらに昨年は「Galaxy Z Fold7（型番：SM-F966*）」や「Galaxy Z Flip7（型番：SM-F766*）」に加え、Galaxy Z Flipシリーズの初の廉価版である「Galaxy Z Flip7 FE（型番：SM-F761*）」が登場しました。なお、Galaxy Z Foldシリーズには3つ折りの「Galaxy Z TriFold（型番：SM-F968*）」も2025年12月に発売されています。
そうした中で新たに次期フォルダブルスマホとしてSM-F976*およびSM-F971*、SM-F776*の存在が明らかになり、SM-F976*とSM-F776*はこれまで通りにGalaxy Z Fold8とGalaxy Z Flip8になると見られますが、SM-F971*は過去にない新しいラインナップとなり、数字の末尾がGalaxy Z Flip7 FEと同じ1となっているため、これまでは同様にGalaxy Z Fold8の廉価版となるGalaxy Z Fold8 FEになるのではないかと考えられていました。
一方で新たにAndroid HeadlinesではCADデータを得たとし、そのCADデータに基づいた外観画像を作成して公開しており、これまでGalaxy Z Foldシリーズのアスペクト比とは明らかに異なるより横幅の広い機種になると予想しています。サイズはGalaxy Z Fold8が開いた時に約158.4×143.2×4.5mm、閉じた時に約158.4×72.8×9.0mmなのに対し、Galaxy Z Fold8 Wideは開いた時に約123.9×161.4×4.9mm、閉じた時に約123.9×82.2×9.8mmとなるとのこと。
コンセプトとしてはGalaxy Z Fold8が閉じた状態で普通のスマホとして使えることを重視しているのに対し、Galaxy Z Fold8 Wideでは開いたときにより一般的なタブレットとして使えることを重視しているようで、Galaxy Z Fold8 Wideは閉じた時に使うカバーディスプレイが縦に短い約5.4インチ、開いた時に使うメインディスプレイが横幅に余裕がある約7.6インチとなっており、Galaxy Z Fold8の約6.5インチカバーディスプレイと約8インチカバーディスプレイとはかなり異なっています。
一方、チップセット（SoC）は同じくQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy」を搭載するとされており、5000mAhバッテリーや急速充電（最大45W）、ワイヤレス充電（最大25W）、12GBまたは16GB内蔵メモリー（RAM）、256GBまたは512GB、1TB内蔵ストレージといった仕様は同じですが、カメラが異なっており、Galaxy Z Fold8は引き続いて“Ultra”級の2億画素カメラを中心としたトリプル構成ですが、Galaxy Z Fold8 Wideはデュアル構成になるようです。
なお、両機種ともに恐らく例年通りに2026年7〜8月に発表・発売されると予想され、日本でも少なくともGalaxy Z Fold8とGalaxy Z Flip8については発売されると見られるほか、直近ではSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンはかなり日本市場でのGalaxy製品の展開に力を入れているようですし、昨年も開発段階ではGalaxy Z Flip7 FEを日本で発売する準備を進めていて検討はしていたようですので、Galaxy Z Fold8 Wideの発売も期待したいところです。
記事執筆：memn0ck
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