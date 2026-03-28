猫の目を『充血』させている原因5つ 病気の可能性も？適切な対処法まで解説
猫の目が充血する主な原因5つ
猫の目の充血は、一時的な刺激だけで起こることもあれば、病気のサインとして現れる場合もあります。
赤みの出方や、涙・目やに・痛がる様子の有無によって、考えられる原因はかなり変わってきます。まずは、代表的な原因を5つ確認していきましょう。
1.ゴミや毛が入った・軽い刺激
ホコリや抜け毛などが目に入ると、結膜が刺激されて赤くなることがあります。特に片目だけが充血している場合は、こうした一時的な刺激によるケースも少なくありません。
ただし、気にして前足で何度もこすると、角膜を傷つけて症状が悪化することもあるため注意が必要です。
2.結膜炎
白目の部分が赤くなり、涙や目やにが増えている場合には結膜炎が疑われます。
猫風邪の一部として起こるウイルス感染や細菌感染、あるいはアレルギー反応が関係していることも。軽そうに見えても長引きやすいため、早めに受診して原因を確認しておくと安心です。
3.角膜の傷
目を細める、ショボショボさせる、片目を開けにくそうにする――そんな様子があるときは、角膜に傷がついている可能性があります。
猫同士のケンカや、自分の爪でこすってしまったことがきっかけになる例もあります。角膜の傷は悪化すると治療が長引き、視力に影響を及ぼすこともあるため油断できません。
4.異物や刺激物による炎症
洗剤や芳香剤、スプレー類などの刺激が目に入ると、炎症を起こして充血することがあります。涙が止まらない、目をしきりにこする、顔を振るといった行動が見られることも。
原因になりそうな物質がある場合でも、自己判断で強く洗い流そうとせず、まずは落ち着いて状態を確認したいところです。
5.ぶどう膜炎・緑内障などの病気
白目だけでなく、目の奥まで赤く見える、瞳孔の大きさが左右で違うといった場合には、より深い部分の病気が隠れている可能性があります。
ぶどう膜炎や緑内障は強い痛みを伴うことがあり、進行すると視力に深刻な影響を及ぼしかねません。急な充血と明らかな痛みがあるときは、できるだけ早く病院へ向かう必要があります。
すぐ受診を考えたい危険なサイン
目の赤みだけでなく、強い痛みや見た目の異常が加わっている場合は、早めの受診が必要になります。とくに次のような症状が見られるときは、様子見をせず対応したほうが安心です。目を開けられないほど痛そう 目の濁りがある 瞳孔の大きさが左右で違う 出血している 黄色や緑色の目やにが大量に出る
こうした症状が見られる場合、視力や目の内部に関わるトラブルの可能性もあります。迷ったときは、できるだけ早く動物病院へ相談しましょう。
家庭でできる適切な対処法
猫の目に異常があるときは、刺激を増やさないことが大切です。慌ててあれこれ触るのではなく、悪化を防ぐケアを意識して対応していきましょう。
まずは目をこすらせないようにする
猫が前足で何度も目をこすると、傷や炎症がさらに悪化することがあります。
できるだけ静かに見守り、必要に応じてエリザベスカラーの使用を考えるのもひとつの方法です。とくに角膜の傷が疑われる場合は、こすらせない工夫が欠かせません。
目やにはやさしく拭き取る
目やにがついているときは、清潔なガーゼやコットンをぬるま湯で湿らせ、やさしく拭き取ります。
強くこすったり、乾いたまま無理に取ったりすると刺激になるため避けたいところ。片目ごとに使う面を変えるようにすると、より衛生的にケアできます。
自己判断で目薬は使わない
飼い主さんの判断で目薬を使うと、症状を悪化させたりする成分が含まれていることがあります。自己判断で市販薬を使うのではなく、必ず獣医師の診察を受けて処方されたものを使用してください。
見た目が軽そうでも、原因によって必要な治療は大きく異なります。症状が続く場合は、軽く見えても病院で原因を確認したほうが安心です。
まとめ
猫の目の充血は、軽い刺激から病気まで原因が幅広いのが特徴です。目やにや痛み、濁りなどの症状を伴う場合には、早めの受診が重要になってきます。
普段の目の状態を知っておくことで、異変にも気づきやすくなるはずです。「いつもと違う」と感じたときは、迷わず相談することが愛猫を守る近道になるでしょう。
(獣医師監修：葛野宗)