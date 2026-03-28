猫の目が充血する主な原因5つ

猫の目の充血は、一時的な刺激だけで起こることもあれば、病気のサインとして現れる場合もあります。

赤みの出方や、涙・目やに・痛がる様子の有無によって、考えられる原因はかなり変わってきます。まずは、代表的な原因を5つ確認していきましょう。

1.ゴミや毛が入った・軽い刺激

ホコリや抜け毛などが目に入ると、結膜が刺激されて赤くなることがあります。特に片目だけが充血している場合は、こうした一時的な刺激によるケースも少なくありません。

ただし、気にして前足で何度もこすると、角膜を傷つけて症状が悪化することもあるため注意が必要です。

2.結膜炎

白目の部分が赤くなり、涙や目やにが増えている場合には結膜炎が疑われます。

猫風邪の一部として起こるウイルス感染や細菌感染、あるいはアレルギー反応が関係していることも。軽そうに見えても長引きやすいため、早めに受診して原因を確認しておくと安心です。

3.角膜の傷

目を細める、ショボショボさせる、片目を開けにくそうにする――そんな様子があるときは、角膜に傷がついている可能性があります。

猫同士のケンカや、自分の爪でこすってしまったことがきっかけになる例もあります。角膜の傷は悪化すると治療が長引き、視力に影響を及ぼすこともあるため油断できません。

4.異物や刺激物による炎症

洗剤や芳香剤、スプレー類などの刺激が目に入ると、炎症を起こして充血することがあります。涙が止まらない、目をしきりにこする、顔を振るといった行動が見られることも。

原因になりそうな物質がある場合でも、自己判断で強く洗い流そうとせず、まずは落ち着いて状態を確認したいところです。

5.ぶどう膜炎・緑内障などの病気

白目だけでなく、目の奥まで赤く見える、瞳孔の大きさが左右で違うといった場合には、より深い部分の病気が隠れている可能性があります。

ぶどう膜炎や緑内障は強い痛みを伴うことがあり、進行すると視力に深刻な影響を及ぼしかねません。急な充血と明らかな痛みがあるときは、できるだけ早く病院へ向かう必要があります。

すぐ受診を考えたい危険なサイン

目の赤みだけでなく、強い痛みや見た目の異常が加わっている場合は、早めの受診が必要になります。とくに次のような症状が見られるときは、様子見をせず対応したほうが安心です。

目を開けられないほど痛そう 目の濁りがある 瞳孔の大きさが左右で違う 出血している 黄色や緑色の目やにが大量に出る

こうした症状が見られる場合、視力や目の内部に関わるトラブルの可能性もあります。迷ったときは、できるだけ早く動物病院へ相談しましょう。

家庭でできる適切な対処法

猫の目に異常があるときは、刺激を増やさないことが大切です。慌ててあれこれ触るのではなく、悪化を防ぐケアを意識して対応していきましょう。

まずは目をこすらせないようにする

猫が前足で何度も目をこすると、傷や炎症がさらに悪化することがあります。

できるだけ静かに見守り、必要に応じてエリザベスカラーの使用を考えるのもひとつの方法です。とくに角膜の傷が疑われる場合は、こすらせない工夫が欠かせません。

目やにはやさしく拭き取る

目やにがついているときは、清潔なガーゼやコットンをぬるま湯で湿らせ、やさしく拭き取ります。

強くこすったり、乾いたまま無理に取ったりすると刺激になるため避けたいところ。片目ごとに使う面を変えるようにすると、より衛生的にケアできます。

自己判断で目薬は使わない

飼い主さんの判断で目薬を使うと、症状を悪化させたりする成分が含まれていることがあります。自己判断で市販薬を使うのではなく、必ず獣医師の診察を受けて処方されたものを使用してください。

見た目が軽そうでも、原因によって必要な治療は大きく異なります。症状が続く場合は、軽く見えても病院で原因を確認したほうが安心です。

まとめ

猫の目の充血は、軽い刺激から病気まで原因が幅広いのが特徴です。目やにや痛み、濁りなどの症状を伴う場合には、早めの受診が重要になってきます。

普段の目の状態を知っておくことで、異変にも気づきやすくなるはずです。「いつもと違う」と感じたときは、迷わず相談することが愛猫を守る近道になるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)