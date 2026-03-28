本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりアニプレックスブースを撮り下ろしで紹介していく。

アニプレックスブースでは、4月からテレビ放送が開始される「鬼滅の刃」や「NEEDY GIRL OVERDOSE」などが登場。劇場公開作品では2026年公開予定の「魔法使いの夜」、2026年秋公開予定の「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」などの展示を見ることができる。

また新作ゲーム化が発表され、2026年11月13日に劇場公開を控える「楽園追放 心のレゾナンス」からは、ガブリエルの立像が登場。1/1サイズの迫力ある造形を楽しむことができる。

「アイゼンフリューゲル」 (C)NITRO PLUS／「アイゼンフリューゲル」製作委員会

「あかね噺」 (C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会

「うちの弟どもがすみません」 (C)オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会

「鬼の花嫁」 (C)クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会

「風を継ぐもの」 (C)Project Kaze

「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」 (C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

「ガンバレ！中村くん！！」 (C)Nakamura-kun!! Animation Project

「鬼滅の刃」 (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

「グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～」 (C)グロウアップショウ製作委員会

「GROTESQQQUE‐グロテスク‐」 (C)Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQ

劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」 (C)2025 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

「櫻坂 46 × ビルディバイド -ブライト-」(C)Seed & Flower LLC (C)Aniplex Inc. All rights reserved. (C)build-divide

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「春夏秋冬代行者」 Ⓒ暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社

「ダンダダン」 (C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 (C)Disney. Published by Aniplex

「NEEDY GIRL OVERDOSE」 (C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

「逃げ上手の若君」 (C)松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会

「花ざかりの君たちへ」 (C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

「Fate/strange Fake」 (C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」 (C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会

「魔法少女まどか☆マギカ」 (C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 (C)2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project

「魔法使いの夜」 (C)奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable

「〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン」 (C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

「黄泉のツガイ」 (C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

「楽園追放 心のレゾナンス」 (C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ 2

「リラックマ」 (C)SAN-X / チームリラックマ