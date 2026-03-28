【ひらがなクイズ】空欄に共通するひらがな2文字は？ ヒントは「水の中に現れる小さな玉」
日常生活や社会のルール、あるいは理科の実験などで触れる言葉の「パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、あらゆる物事の出発点となる考え方から、水の中に現れる小さな玉、そして法に則った正しい状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ん
□□う
て□□う
ヒント：物事の土台や、判断の基準となる最も大切な部分を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きほん（基本）
きほう（気泡／吉報／季報）
てきほう（適法）
全ての土台を支える「基本（きほん）」、規則に従い正しくある「適法（てきほう）」、そして水面に浮かぶ「気泡（きほう）」。抽象的なルールから物理的な現象まで、一見関わりのない言葉たちが共通の2つの音によってしっかりとつなぎ止められています。正解がパッと思いついたときの、霧が晴れるような納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、あらゆる物事の出発点となる考え方から、水の中に現れる小さな玉、そして法に則った正しい状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□う
て□□う
ヒント：物事の土台や、判断の基準となる最も大切な部分を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きほ正解は「きほ」でした。
▼解説
きほん（基本）
きほう（気泡／吉報／季報）
てきほう（適法）
全ての土台を支える「基本（きほん）」、規則に従い正しくある「適法（てきほう）」、そして水面に浮かぶ「気泡（きほう）」。抽象的なルールから物理的な現象まで、一見関わりのない言葉たちが共通の2つの音によってしっかりとつなぎ止められています。正解がパッと思いついたときの、霧が晴れるような納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)