物事の土台となる最も大切な部分や液体の中に浮かぶ丸い粒、そして法律や規則の定めに従っている状態など、3つの言葉に共通する「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常のルールや自然の現象を思い浮かべながら、空白を埋める爽快感を味わいましょう。

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日常生活や社会のルール、あるいは理科の実験などで触れる言葉の「パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、あらゆる物事の出発点となる考え方から、水の中に現れる小さな玉、そして法に則った正しい状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□ん
□□う
て□□う

ヒント：物事の土台や、判断の基準となる最も大切な部分を何といいますか？

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正解：きほ

正解は「きほ」でした。

▼解説
きほん（基本）
きほう（気泡／吉報／季報）
てきほう（適法）
全ての土台を支える「基本（きほん）」、規則に従い正しくある「適法（てきほう）」、そして水面に浮かぶ「気泡（きほう）」。抽象的なルールから物理的な現象まで、一見関わりのない言葉たちが共通の2つの音によってしっかりとつなぎ止められています。正解がパッと思いついたときの、霧が晴れるような納得感を得られたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)