シャオミ製品が最大36% OFFに。創立16周年の特別セール31日から
シャオミ・ジャパン(Xiaomi)は、4月6日の創立記念日に合わせた恒例イベント「Xiaomi Fan Festival」を、3月31日0時から4月10日23時59分まで開催する。期間中は最大36% OFFの特別セールも実施する。
特別セールは、Xiaomi公式サイト「mi.com」とXiaomi Store各店舗で実施。スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、オーディオ、生活家電・スマートホーム製品などが対象。3月に発売した「Xiaomi 17 Ultra」など、新製品の早割りや早期購入特典も4月6日まで引き続き実施する。
スマートフォン
・Xiaomi 15T Pro
セール価格113,810円(5% OFF)
・Xiaomi 15
セール価格86,100円(30% OFF)
・REDMI Note 15 Pro 5G
セール価格44,984円(18% OFF)
タブレット
・Xiaomi Pad Mini
購入でスクリーンプロテクターとカバーをプレゼント
・REDMI Pad 2
セール価格19,780円(10% OFF)
・Xiaomi Pad 7
セール価格44,980円(18% OFF)
・REDMI Pad SE 8.7 4G
セール価格20,891円(25% OFF)
・POCO Pad M1
セール価格44,980円(10% OFF)
モバイルバッテリー
・Xiaomi 165W Power Bank 10000
セール価格3,980円(29% OFF)
・Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000
セール価格5,980円(25% OFF)
・Xiaomi 15W Magnetic Power Bank 6000mAh
セール価格2,980円(46% OFF)
・Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh
セール価格2,680円(29% OFF)
テレビ・モニター
・Xiaomi TV A Pro 43 2026
セール価格29,800円(25% OFF)
・Xiaomi TV A 65 2026
セール価格60,800円(13% OFF)
・Xiaomi モニター A24i 2026
セール価格9,980円(17% OFF)
・Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi 2026
セール価格25,980円(21% OFF)