3月26日までに、女優の綾瀬はるかのマネージャーがInstagramを更新。彼女の誕生日を祝う投稿をアップしたが、添えられた綾瀬の写真が話題となっている。

投稿には、《HAPPY BIRTHDAY》と綴られ、3月24日に41歳の誕生日を迎えた綾瀬を祝うコメントが綴られた。さらに、《笑顔溢れる素敵な1年になりますように》と、マネージャーからの愛のあるメッセージが添えられた。

「同時にアップされた複数枚の写真には、笑顔で撮影に挑む綾瀬さんのオフショットが公開されました。その中でも、黒のワンピースドレスを着用した綾瀬さんの写真では、左肩の肩紐をずらした着こなしを披露。同時に華奢な肩周りや美しいデコルテがあらわになっていました」（芸能プロ関係者）

そんな露出度の高い綾瀬の姿にファンも悶絶。年齢を感じさせない美しさと抜群のスタイルに驚きを隠せない。

《しかし41歳には見えないよな》

《こんな41歳いないよね、歳を重ねていく程にキレイになっていく》

X上には、歳を重ねて醸し出される美貌を称賛する声が相ついでいる。前出の芸能プロ関係者はこう振り返る。

「綾瀬さんの美貌といえば、3月16日に綾瀬さんが出演するファッションブランド『ユニクロ』の新CMの放映がスタートしました。今回のCMは、2025年春にも放映された“着心地ゼロ”を目指した春夏向けの機能性インナー『エアリズム』のイメージCM。冒頭には、綾瀬さんが上半身裸の背中を見せながら、窓の外を眺める映像が映し出されていて、流石のスタイルを見せつけていました」

同CMでは、露出しすぎの描写に賛否が集まったものの、いやらしさのない爽やかさは商品イメージとマッチすると好感の声もある。

「ベテラン女優ながらも、自然体で好感度も高い綾瀬さん。2026年には、4月に主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』が、5月には是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』が公開予定となっており、仕事が途切れません。彼女の魅力はファンだけではなく、業界関係者も惚れ込むほど。芸歴は26年となった今もオファーが止まらないのです」（前出・芸能プロ関係者）

今年も“素敵な1年”になるのは間違いなさそうだ。