「今日好き」長浜広奈（ひな）＆MON7A（もんた）「ハロン編」話題シーン再現 “もんひな”絡みにファン歓喜「返しが一枚上手」「ガチ照れ可愛すぎ」【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた長浜広奈（ひな）、MON7A（もんた）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」おひなさまが“ガチ照れ”
バラエティステージでは赤組、白組に分かれて対決。チーム内で話し合ってそれぞれベストだと思う答えを出す「どっちがベスト！？2択バトル」のお題「好きな人の連絡先をゲット！一通目、なんて送る？」では、ひながいる赤組が「相手の名前×2」と回答。ひなが「もんた、もんた可愛かったでしょ？」と「ハロン編」でひながもんたを呼ぶ場面を連想させ、会場からは歓声が上がった。
また1つ前のお題で“エッフェル塔”と出てきたことから「エッフェル塔ってロンドンじゃないんですか？」（もんた）、「ね！私たちだってなったよね？」（ひな）と「ハロン編」で2人がエッフェル塔の場所について話していた場面にも触れ、ひなが「確かめに行こうね。ロンドンかパリか」と誘い、もんたも「俺ら約束してるんで」と仲の良さを見せつけた。
観客の反応で勝敗を決めるが、赤組の「相手の名前×2」が圧勝。ひなが「もんた、ごめんねっ」と可愛らしく謝ると、もんたは「可愛いひなちゃん」と返答。ひなは顔を隠し照れていた。
「ハロン編」で“もんひな”として親しまれていた2人の絡みに、ファンからは「尊い」「もんたの返しが一枚上手」「ガチ照れ可愛すぎ」「公開イチャイチャすぎる」など多くの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。ひなは「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」、もんたは「ハロン編」に参加した。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、MON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」長浜広奈＆MON7A（もんた）、やり取りにファン歓喜
バラエティステージでは赤組、白組に分かれて対決。チーム内で話し合ってそれぞれベストだと思う答えを出す「どっちがベスト！？2択バトル」のお題「好きな人の連絡先をゲット！一通目、なんて送る？」では、ひながいる赤組が「相手の名前×2」と回答。ひなが「もんた、もんた可愛かったでしょ？」と「ハロン編」でひながもんたを呼ぶ場面を連想させ、会場からは歓声が上がった。
観客の反応で勝敗を決めるが、赤組の「相手の名前×2」が圧勝。ひなが「もんた、ごめんねっ」と可愛らしく謝ると、もんたは「可愛いひなちゃん」と返答。ひなは顔を隠し照れていた。
「ハロン編」で“もんひな”として親しまれていた2人の絡みに、ファンからは「尊い」「もんたの返しが一枚上手」「ガチ照れ可愛すぎ」「公開イチャイチャすぎる」など多くの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。ひなは「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」、もんたは「ハロン編」に参加した。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、MON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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