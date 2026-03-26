石川梨華、次男の卒園を報告「ちゃんとメイクした」最新ショットに反響
モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が26日にInstagramを更新。最新ショットに「綺麗」「美人ママ」といった反響が寄せられた。
【写真】41歳に見えない！ 石川梨華、ミニスカ＆網タイツ姿
石川が「先日無事に、二男が卒園しました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には彼女の明るい笑顔が収められている。写真について石川は「ものすごく久しぶりにちゃんとメイクしたので自撮り」と説明。さらに「母親としてまだまだ未熟者ですがこれからも子供たちと一緒に成長していければと思ってます！」と意気込みをつづった。
彼女の最新ショットにファンからは「綺麗なお母さん」「りかちゃんかわいい」「二男君も、美人ママと一緒で、さぞ鼻が高かったでしょうね！」などの声が集まっている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）
【写真】41歳に見えない！ 石川梨華、ミニスカ＆網タイツ姿
石川が「先日無事に、二男が卒園しました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には彼女の明るい笑顔が収められている。写真について石川は「ものすごく久しぶりにちゃんとメイクしたので自撮り」と説明。さらに「母親としてまだまだ未熟者ですがこれからも子供たちと一緒に成長していければと思ってます！」と意気込みをつづった。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）