MLBは26年シーズン開幕にあわせ、新企画「MLB Breakfast Club」を始動した。日本においてMLBの試合は主に朝の時間帯に行われる。そこで、日本人選手をはじめとするMLB選手たちのプレーを楽しみながら、MLBの試合で朝を元気にスタートさせる新しい「観戦スタイル」、「生活習慣」を提案するべく今シーズンから様々な施策が始まり、その新たな習慣をテーマにした、コンセプトムービーが公開された。

企画の一環として「MLB で朝を元気にスタート！」をコンセプトに、新シーズンから、BreakfastCaravan（ブレックファストキャラバン）を実施。シーズンを通して、全国数カ所にてMLBをテーマとしたキッチンカーやカフェを展開し、オリジナルフード・ドリンクを提供とともに、MLB観戦を楽しめるモニターを設置し、リアルでMLBの試合を楽しめる場を提供する。

その第1弾として、26年3月26日〜4月26日にTORANOMON HILLS CAFEを“MLB Breakfast Club”仕様にジャック。店内では、MLBの世界観を体感しながら朝のひとときを楽しむことができる。MLBから着想を得た期間限定のオリジナルメニューの登場に加え、各チームのユニフォームやキャップなどを展示。

さらに、MLB公式YouTubeチャンネルでは、元MLB選手や野球好きタレントをゲストに迎え、試合や選手をより深く掘り下げる特別番組（全8回）を配信いたします。記念すべき初回には、川崎宗則さん、澤村拓一さんがゲスト出演し、26シーズンの見どころや今シーズンの注目選手、データ分析など多角的に語る。番組の初回は近日中の公開を予定している。