はるな（村谷はるな）とたくや（林田拓也）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。デニムリンクコーデでステージに登場し、その抜群スタイルに反響が寄せられた。

【映像】ウエストがあらわ！はるな＆たくやの全身スタイル

昨年1月にスタートした『今日好き』の「卒業編2025 in ソウル」で、カップルになったはるなとたくや。たくはるカップルとして2度目の「青春祭」出演となったが、たくやは上下デニム、はるなはデニムパンツにラフな白のTシャツ姿というファッションで登場。統一感のあるリンクコーデで集まった観客を魅了していた。

ステージでたくはるカップルが見つめ合い、はるながたくやの頬を優しく掴み、キスの距離になると、客席からは大歓声が起き、コメント欄には「ウエスト細い！」「韓国アイドルみたい」「たくはるスタイルレベチやな」「ウエストえぐいな〜」などと2人の抜群なスタイルに反響が寄せられていた。

「青春祭2026」は、4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売している。