アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「恋愛と出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】出会いがない…悩んでいた人はどこで恋人と出会った？ 《恋愛につながる出会い》の場所TOP回答（図解：6枚）

恋人がいる人も、過去には悩んでいた！

調査は1月21日、恋人がいない、出会いを探している成人男女200人および、恋人がいる成人男女200人を対象に、インターネットリサーチで実施。

出会いを探している人に「恋愛につながる出会いが見つからない理由」を質問したところ、「そもそも出会いの場に足を運ばないから」が94人（47.0％）で最も多い結果となりました。次いで、「自分に自信がなくアプローチできないから」（42.5％）、「学業や仕事が忙しくて時間がないから」（25.5％）、「恋愛につながりやすい出会いの場を知らないから」（24.5％）、「相手との距離の縮め方が分からないから」（21.0％）の順となっています。

続いて、恋人がいる人に「過去に出会いのなさを感じて悩んだ時期はありましたか？」と尋ねると、「はい」175人（87.5％）に対し、「いいえ」25人（12.5％）という結果になりました。現在恋人がいる人も、約9割が過去には「出会いがない」と悩んでいたことが分かりました。

さらに、恋人がいる人に「恋愛への発展のしやすさは、出会い方によって変わると思いますか？」と聞くと、「思う」177人（88.5％）に対し、「思わない」23人（11.5％）となりました。

また、「現在の恋人との出会い方」を尋ねると、最も多かったのは「学校・職場や取引先」で31.5％、次いで「友人や知人の紹介」（27.5％）、「マッチングアプリ」（20.5％）、「習い事・趣味のつながり」（7.0％）、「合コン」（6.5％）の順となりました。

