Snow Manが3月25日に新曲「BANG!!」のMVを公開。メンバーが続々とオフショットを公開し、話題を集めている。

【写真＆動画】ラウール・渡辺翔太・阿部亮平・佐久間大介・深澤辰哉「BANG!!」MVオフショット／Snow Man「BANG!!」MV

■ラウール「お久しぶりです♪ BANG!! MVが出たから見てね～」

ラウールは、グリーンやイエローが映える柄トップスにデニムを合わせたスタイリングで、花を手に床に座った横顔や、白シャツで髪を振り乱したショットを披露。やわらかな空気感と鋭いまなざし、その両方を行き来するようなビジュアルで存在感を放っている。

■渡辺翔太「BANG!!」

渡辺翔太は、チェック柄のハンチングにカラーサングラス、ジャージ風トップスにベスト、さらにダメージデニムを合わせた個性派スタイルで登場。ブラウン管テレビに手を置いた真剣なまなざしや、トラックの荷台に座り込んで笑顔を見せる肩の力が抜けたオフショットも公開した。洒落感のある着こなしと自然体の表情が目を引く。

■阿部亮平「さんぱくがん 『BANG!!』Music Video Off Shot」

阿部亮平は、オレンジのフードが印象的なMA-1にベージュパンツを合わせたスタイリングで登場。赤い照明に包まれた空間でクールな表情を見せる一方、銃を構える引きのカットでは緊張感のあるムードも漂わせている。本人がつづった「さんぱくがん」という言葉にも重なる、印象的なオフショットとなっている。

■佐久間大介「#SnowManの新曲『 BANG!! 』MV off shot」

佐久間大介は、ピンクヘアをひとつにまとめ、ベージュのトレンチコート、デニム、白スニーカーを合わせたスタイルで登場。2丁拳銃を手にしたカットや、富士山の絵を背にしたショットなど、映画のワンシーンのようなビジュアルを公開し、可憐な佇まいの中にどこか張り詰めたムードものぞかせている。

■深澤辰哉「BANG!!オフショット！サカモトの映画もお楽しみに」

深澤辰哉は、ダメージ加工が施された迷彩柄のトップスとパンツを合わせたスタイリングが印象深い。ゴーグルを着けて銃を構えるカットではクールな魅力を放つ一方、青緑の光沢感が目を引く個性的なトップスにサングラスと耳付き帽子を合わせたルックでは、遊び心のある表情ものぞかせている。

ファンからは「ラウール横顔綺麗すぎる」「ビジュ大優勝すぎて無理」「治安悪めしょっぴー最高」「あべちゃんの三白眼たまらん」「ぶっ刺さりビジュすぎる」「さっくんの2丁拳銃かっこいい」「本当に美しい」「ふっかやばい沼男すぎる」といった声が寄せられている。

■Snow Man「BANG!!」MV

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/