【SV男子 第19節見どころ】首位サントリーは3位STINGS愛知、2位大阪Ｂは4位WD名古屋と上位対決

「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第19節は28日（土）から29日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■サントリーサンバーズ大阪 vs ジェイテクトSTINGS愛知

2024-25シーズンから始まった大同生命SVリーグ。その初代チャンピオンの座を競い、壮絶なファイナルを繰り広げたのが、この両チーム。今なお、激闘の記憶は色濃く刻まれている。今季は今年2月の第13節で対戦し、そこでは昨季リーグ王者のサントリーが両日、3-1で勝利した。そのときはドミトリー・ムセルスキーがGAME1で驚愕のブロックシャット5本を浴びせ、トータルでも31得点の大活躍。翌日のGAME2でも28得点をマークして、相手のトリー・デファルコやステファン・ボワイエという強力アタッカーを圧倒した。引退への花道は強烈な輝きを放って着々と飾られている。対するSTINGS愛知は先週の第18節GAME2でチャンピオンシップ進出を決めた。今度こそ王座を奪うべく、ここからさらにギアを上げていく。

■東京グレートベアーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

©SV.LEAGUE

今季の対戦は今年1月の第11節で、その際はアウェーで連敗を喫した東京GBにとって今回はホームで臨むリベンジの場となる。東京GBはミドルブロッカーの大竹壱青がシーズン後半に入り、効果的なサーブで存在感を増しつつあり、リズムをもたらす存在に。一方の日鉄堺BZは昨季トップサーブレシーバーのリベロ、森愛樹がサーブレシーブ成功率52.7％で、リーグ1位の外崎航平（ヴォレアス／52.9％）の背後にいよいよ迫った。幅広い攻撃を展開するためにも、東京GBのサーブをはね返してみせる。なお東京GBは19勝17敗の5位で、対する日鉄堺BZは13勝23敗の7位。レギュラーシーズンは残り8試合であり、お互いにチャンピオンシップ進出へ前進あるのみ、だ。

■東レアローズ静岡 vs ヴォレアス北海道

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今季かぎりでの引退・退団選手が7名を数えることを発表した東レ静岡。厳しい戦いが続いた中でも、第18節のGAME2では東京GBを相手にフルセットの接戦を制してみせた。その試合ではベテランの李博が両チームを通して最多4本のブロックポイントをマークして健在ぶりを披露すると同時に、豪快なアタックでうならせている在籍2季目の山田大貴がチーム最多25得点と頼もしいパフォーマンスを見せた。幅広い年齢層の力を融合させてシーズンを戦い抜く。一方のヴォレアスはホームで臨んだ第18節で2戦ともストレート負けと沈黙。両日で2桁得点は一人だけ、とあっては厳しかった。第20節、第21節に控える今季最後のホームゲーム2週連続開催へ、まずは今節ではずみをつけたい。

■広島サンダーズ vs VC長野トライデンツ

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第18節で連勝を収め、チャンピオンシップ進出へ加速した広島TH。リーグも終盤に差し掛かり、1セットあたりのブロック決定本数において三輪大将が0.54本で4位につけ、そして昨季トップブロッカーの西本圭吾が同0.52本で5位にランクイン。ここにきて両ミドルブロッカーの存在感が数字の上でも増してきた印象だ。対するVC長野は4ヵ月ぶりの白星に沸いた第17節から一転、第18節は大阪Ｂを相手に2連連続ストレート負け。それでも佐藤隆哉、マシュー・ニーブスら力のあるアタッカー陣が先頭に立って、今節では広島THの分厚いブロックを打ち破らんと敵地に乗り込む。

■ウルフドッグス名古屋 vs 大阪ブルテオン

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先週の結果次第では第18節でチャンピオンシップ進出の可能性があったWD名古屋だが、サントリーに連敗を喫したことで一旦おあずけ。2戦とも宮浦健人がチーム最多得点と気を吐いたものの、周りのアタッカー陣がなかなか得点を重ねることができず、相手ブロックにつかまる場面が目立った。ホームで戦う今節でこそ、声援を受けながらチャンピオンシップ進出を決められるか。とはいえ、今節の相手である大阪Bには今年1月の第12節で対戦した際に、勝ち星を上げることができなかった。強固なブロックに加えて、リベロの山本智大を中心としたフロアディフェンスを破るのは一筋縄ではいかないだろう。

■SVリーグ男子第19節 試合日程・放送情報・配信情報

サントリーサンバーズ大阪 vs ジェイテクトSTINGS愛知

▼日時

GAME1：3月28日（土）13時05分～

GAME2：3月29日（日）13時05分～

▼会場

おおきにアリーナ舞洲

▼放送

GAME1：なし

GAME2：BS12

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

東京グレートベアーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時05分～

GAME2：3月29日（日）14時05分～

▼会場

有明コロシアム

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ静岡 vs ヴォレアス北海道

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時05分～

GAME2：3月29日（日）14時05分～

▼会場

このはなアリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

広島サンダーズ vs VC長野トライデンツ

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時05分～

GAME2：3月29日（日）13時05分～

▼会場

東広島運動公園体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ウルフドッグス名古屋 vs 大阪ブルテオン

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時35分～

GAME2：3月29日（日）13時35分～

▼会場

エントリオ

▼放送

GAME1：J SPORTS 1

GAME2：なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド