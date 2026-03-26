アルコとイリスのピュアな友情が胸を打つ『ARCO／アルコ』予告映像公開 監督インタビューも到着
アニメ映画『ARCO／アルコ』より、アルコとイリスのピュアな友情を映し出す予告映像が公開された。さらにウーゴ・ビアンヴニュ監督のインタビューも到着した。
【動画】アルコとイリスの友情を映し出した予告
孤独な少女イリスと、“空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描く本作。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、NEONが配給権を獲得。
近未来を舞台にどこか懐かしく温かい物語を、鮮やかな色彩のアニメーションで独創的に表現したのは、本作が長編アニメーションデビューとなるウーゴ・ビアンヴニュ監督。「すべての人に向けた映画。『E.T.』『ピーター・パン』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』など心に深く刻まれた冒険映画の系譜に連なる作品を目指した」と語っている。
日本語吹き替え版では少年アルコを黒川想矢が、少女イリスを堀越麗禾が務め、両者ともアニメ作品では初主演。またアルコを追うおかっぱ頭の3兄弟のドゥギーを山里亮太、ストゥイーを前野智昭、フランキーを落合福嗣が務め、イリスの家にいる子守り用ロボットのミッキを梶裕貴が、イリスの同級生のクリフォードを伊駒ゆりえが、アルコの母を日向未南が務める。
予告映像では、はるか未来からやってきた虹色の少年アルコの不思議な魅力に興味津々のイリスのほほ笑ましい姿と、そんな二人が互いを思い友情を育む様子が、美しい音色と壮大な景色の中で紡がれていく。
それに加え謎の三人組や大量のロボットに追われるハラハラドキドキの展開や、巨大な恐竜が出てきたりと、心躍る一幕が随所にちりばめられている。壮大でスペクタクルな大冒険が、美しい映像とそれに重なり合うような優雅な音楽で表現され、二人の勇気が未来を変える色彩豊かな冒険ファンタジーに仕上がっている。
アニメ映画『ARCO／アルコ』は、4月24日より全国公開。
※ウーゴ・ビアンヴニュ監督インタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
私は、あるとき「家族のためのSF映画」を作りたいという思いに駆られました。それは、私たち大人と子どもが一緒に楽しめる作品であり、若い頃に心を動かされた冒険譚のような―まさに私たちの“共通の土台”ともいえる物語を、透き通った結晶のような形で分かち合える作品です。 “希望”を与えてくれる物語が必要だったのです。それは、「明日」ではなく、「明後日」を想像することへと私たちを導いてくれるような――。
この未来から来た子ども――アルコは、同時代の仲間たちと同じように、虹色のスーツを使って時間を移動し、人類の歴史を静かに見守る観察者でした。つまり、私たちが太古から見上げてきた“虹”とは、未来人が空から私たちを見つめていた証だったのです。しかしアルコは、時間旅行のルールを破り、 自らの“過去”に迷い込んでしまいます。 それは、私たちにとっての「近未来」――拡張された現実に支配された社会。そこでは、拡張現実、過剰なコミュニケー ション、管理社会、環境問題、人間の仕事を代替するロボット……そうした過ちの数々が、人間を人間らしさから切り離してしまっているのです。それは、過去数年の社会の風刺画ともいえる世界であり、あえて問題を極端に描くことで、今の私たちの現実の歪み、そしてそれでもなお“世界に残る美しさ”を際立たせて見せようとしています
その近未来で、アルコはイリスという少女に出会い、保護されます。イリスは、自分の時代を体現する存在です。ナニーロボットに育てられ、両親にはほとんど会えず、ホログラムによるビデオ通話でしか繋がることができません。 彼女が生きているのは、すべてが拡張現実で彩られた“幻想”の世界。 自然は絶え間ない災害にさらされ、テクノロジーによって辛うじて維持されていますが、それも結局は破綻を先延ばしにしているだけに過ぎません。そんな世界の不条理さを浮き彫りにするのが、よりシンプルな未来から来たアルコの“澄んだまなざし”です。そしてこの物語における真の敵とは想像力が“神聖視された論理”に取って代わられ、詩情が事実の前に後退してしまった、イリスの世界そのもの。人間が自由に動ける余地がほとんどない、硬直した世界。それは、ふたりの子どもたちをじわじわと締めつけていく、見えない檻なのです。
脚本を書く上で最も大切にしたのは、「すべてを“子どもたちの目線”― 彼らの想像力や恐れを通して描くこと」 “アルコ”は私の創作の本質――すなわち「継承」 というテーマの延長線上にあります。 共に生きる未来のあり方、幸福や愛、人間性の可能性― そうしたものを、私たちがいま切実に欠いている世界の中で問い直す試みです。 作品には、私の代表的なキャラクターである「ミッキ」も登場します。 彼は、親の代わりとなる存在であり、記憶をつなぐ者として、私のあらゆる作品に登場してきました。 本来出会うはずのなかった、異なる時代の子ども同士の出会いがもたらす冒険を通して、「私たちにも、よりよい世界を共に築くことができる」――そんな希望の種を、観客の心にまきたいと願っています。 また、ビジュアルスタイルも一貫して“写実的”です。私にとって、未知なる世界を観客に信じてもらうためには、「リアル」であることが不可欠なのです。
だからこそ私は、観客がこの物語をすんなり受け入れ、余計な不安や疑問なく没入できるように、 “本物の、手に触れられるようなリアリティ”を提示することを大切にしています。 本作は2Dアニメーションで制作されています。 2Dアニメーションこそが、世界を真に魅了し、事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手段だと、私は信じています。
「私が目指していたのは、すべての人に向けた映画―クラシックでありながら野心的で、自分がこの道を志すきっかけとなった、あの心に深く刻まれた冒険映画たちの系譜に連なる作品をつくることでした。」 例を挙げれば――『E.T.』『ピーター・パン』『ピノキオ』『となりのトトロ』『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』『天空の城ラピュタ』『やぶにらみの暴君』『キリクと魔女』など。 いずれも、大衆向けでありながら非常に質の高い作品で、軽やかな表現の裏に、現実を生き抜く力や、人間性、他者との関係、そして世界との向き合い方を鋭く問いかけてくる作品たちです。
この映画を、思い描いていた通りに、ゆっくりと時間をかけて熟成させることができました。脚本と映像、物語構造の各フェーズを交互に進めながら、互いに影響し合い、育て合う― “アルコ”というキャラクターには、結晶のような純粋さがありました。この映画を観終えたとき、観客のみなさんが、“虹”という魔法のような自然現象を、もう以前と同じようには見られなくなることを願っています。 そして、その虹の向こうに、それぞれが“新たな未来”の可能性を、思い描けるようになってくれたら――それが私の願いです。
【動画】アルコとイリスの友情を映し出した予告
孤独な少女イリスと、“空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描く本作。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、NEONが配給権を獲得。
近未来を舞台にどこか懐かしく温かい物語を、鮮やかな色彩のアニメーションで独創的に表現したのは、本作が長編アニメーションデビューとなるウーゴ・ビアンヴニュ監督。「すべての人に向けた映画。『E.T.』『ピーター・パン』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』など心に深く刻まれた冒険映画の系譜に連なる作品を目指した」と語っている。
予告映像では、はるか未来からやってきた虹色の少年アルコの不思議な魅力に興味津々のイリスのほほ笑ましい姿と、そんな二人が互いを思い友情を育む様子が、美しい音色と壮大な景色の中で紡がれていく。
それに加え謎の三人組や大量のロボットに追われるハラハラドキドキの展開や、巨大な恐竜が出てきたりと、心躍る一幕が随所にちりばめられている。壮大でスペクタクルな大冒険が、美しい映像とそれに重なり合うような優雅な音楽で表現され、二人の勇気が未来を変える色彩豊かな冒険ファンタジーに仕上がっている。
アニメ映画『ARCO／アルコ』は、4月24日より全国公開。
※ウーゴ・ビアンヴニュ監督インタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
私は、あるとき「家族のためのSF映画」を作りたいという思いに駆られました。それは、私たち大人と子どもが一緒に楽しめる作品であり、若い頃に心を動かされた冒険譚のような―まさに私たちの“共通の土台”ともいえる物語を、透き通った結晶のような形で分かち合える作品です。 “希望”を与えてくれる物語が必要だったのです。それは、「明日」ではなく、「明後日」を想像することへと私たちを導いてくれるような――。
この未来から来た子ども――アルコは、同時代の仲間たちと同じように、虹色のスーツを使って時間を移動し、人類の歴史を静かに見守る観察者でした。つまり、私たちが太古から見上げてきた“虹”とは、未来人が空から私たちを見つめていた証だったのです。しかしアルコは、時間旅行のルールを破り、 自らの“過去”に迷い込んでしまいます。 それは、私たちにとっての「近未来」――拡張された現実に支配された社会。そこでは、拡張現実、過剰なコミュニケー ション、管理社会、環境問題、人間の仕事を代替するロボット……そうした過ちの数々が、人間を人間らしさから切り離してしまっているのです。それは、過去数年の社会の風刺画ともいえる世界であり、あえて問題を極端に描くことで、今の私たちの現実の歪み、そしてそれでもなお“世界に残る美しさ”を際立たせて見せようとしています
その近未来で、アルコはイリスという少女に出会い、保護されます。イリスは、自分の時代を体現する存在です。ナニーロボットに育てられ、両親にはほとんど会えず、ホログラムによるビデオ通話でしか繋がることができません。 彼女が生きているのは、すべてが拡張現実で彩られた“幻想”の世界。 自然は絶え間ない災害にさらされ、テクノロジーによって辛うじて維持されていますが、それも結局は破綻を先延ばしにしているだけに過ぎません。そんな世界の不条理さを浮き彫りにするのが、よりシンプルな未来から来たアルコの“澄んだまなざし”です。そしてこの物語における真の敵とは想像力が“神聖視された論理”に取って代わられ、詩情が事実の前に後退してしまった、イリスの世界そのもの。人間が自由に動ける余地がほとんどない、硬直した世界。それは、ふたりの子どもたちをじわじわと締めつけていく、見えない檻なのです。
脚本を書く上で最も大切にしたのは、「すべてを“子どもたちの目線”― 彼らの想像力や恐れを通して描くこと」 “アルコ”は私の創作の本質――すなわち「継承」 というテーマの延長線上にあります。 共に生きる未来のあり方、幸福や愛、人間性の可能性― そうしたものを、私たちがいま切実に欠いている世界の中で問い直す試みです。 作品には、私の代表的なキャラクターである「ミッキ」も登場します。 彼は、親の代わりとなる存在であり、記憶をつなぐ者として、私のあらゆる作品に登場してきました。 本来出会うはずのなかった、異なる時代の子ども同士の出会いがもたらす冒険を通して、「私たちにも、よりよい世界を共に築くことができる」――そんな希望の種を、観客の心にまきたいと願っています。 また、ビジュアルスタイルも一貫して“写実的”です。私にとって、未知なる世界を観客に信じてもらうためには、「リアル」であることが不可欠なのです。
だからこそ私は、観客がこの物語をすんなり受け入れ、余計な不安や疑問なく没入できるように、 “本物の、手に触れられるようなリアリティ”を提示することを大切にしています。 本作は2Dアニメーションで制作されています。 2Dアニメーションこそが、世界を真に魅了し、事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手段だと、私は信じています。
「私が目指していたのは、すべての人に向けた映画―クラシックでありながら野心的で、自分がこの道を志すきっかけとなった、あの心に深く刻まれた冒険映画たちの系譜に連なる作品をつくることでした。」 例を挙げれば――『E.T.』『ピーター・パン』『ピノキオ』『となりのトトロ』『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』『天空の城ラピュタ』『やぶにらみの暴君』『キリクと魔女』など。 いずれも、大衆向けでありながら非常に質の高い作品で、軽やかな表現の裏に、現実を生き抜く力や、人間性、他者との関係、そして世界との向き合い方を鋭く問いかけてくる作品たちです。
この映画を、思い描いていた通りに、ゆっくりと時間をかけて熟成させることができました。脚本と映像、物語構造の各フェーズを交互に進めながら、互いに影響し合い、育て合う― “アルコ”というキャラクターには、結晶のような純粋さがありました。この映画を観終えたとき、観客のみなさんが、“虹”という魔法のような自然現象を、もう以前と同じようには見られなくなることを願っています。 そして、その虹の向こうに、それぞれが“新たな未来”の可能性を、思い描けるようになってくれたら――それが私の願いです。