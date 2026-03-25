見つけたら迷わずカゴIN！「これは家族分買い足し確定！」おしゃれで高スペックな100均食器
商品情報
商品名：耐熱マググラス カラーハンドル
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：9.3×6×11.1cm
容量（約）：260mL
耐熱温度差：120度
販売ショップ：セリア
JANコード：4580844935424
100円なのが信じられない♡セリアの『耐熱マググラス カラーハンドル』
耐熱ガラス製のマグカップやグラスは、意外とお値段が張る印象があります。見た目がおしゃれなものや、ブランド品だと1,000円を超えることも…。
なんとセリアの食器売り場で、耐熱ガラス製のおしゃれなマグカップ『耐熱マググラス カラーハンドル』を発見しました！
価格は110円（税込）とお手頃なのに、しっかりとした耐熱ガラスが使われていることに驚き…！
耐熱温度差は120度で、電子レンジと熱湯に対応しています。
可愛らしいカラーハンドルがポイント。
使うたびに気分も上がり、目に留まる場所に置いてもサマになりますよ♡
忙しい朝もサッとお湯を用意できる！使い心地も抜群◎
容量は約260mLで、日常で使いやすいサイズ感となっています。
忙しい朝やリラックスタイムに、お湯を沸かすことなく電子レンジでササッと加熱できるので、とても楽ちんです！
フチは丸みがありなめらかで、口当たりが良いです。
形状はストレートで飲み口が狭くなっているので、紅茶やお茶の香りをよく感じられるのも嬉しいポイントです！
ただし、ダブルウォールグラスのように二重構造ではないので、飲み物の温度がそのまま表面に直接伝わります。熱い飲み物を入れる際には、本体部分に直接触れないよう注意が必要です。
今回は、セリアの『耐熱マググラス カラーハンドル』をご紹介しました。
おしゃれで使い心地の良いマググラスが、身近なセリアで購入できるのはありがたいです。これは家族分買い足し確定！
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。