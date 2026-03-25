見つけたら迷わずカゴIN！「これは家族分買い足し確定！」おしゃれで高スペックな100均食器

耐熱ガラス製のマグカップやグラスは、意外とお値段が張る印象…。なんとセリアで、おしゃれなデザインの耐熱マググラスを発見しました！100円とお手頃なのに、耐熱温度差は120度で電子レンジと熱湯に対応。可愛らしいカラーハンドルも目を惹き、使うたびに気分も上がります♡これは家族分買い足し確定です！

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商品情報

商品名：耐熱マググラス カラーハンドル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9.3×6×11.1cm

容量（約）：260mL

耐熱温度差：120度

販売ショップ：セリア

JANコード：4580844935424

100円なのが信じられない♡セリアの『耐熱マググラス カラーハンドル』

耐熱ガラス製のマグカップやグラスは、意外とお値段が張る印象があります。見た目がおしゃれなものや、ブランド品だと1,000円を超えることも…。

なんとセリアの食器売り場で、耐熱ガラス製のおしゃれなマグカップ『耐熱マググラス カラーハンドル』を発見しました！

価格は110円（税込）とお手頃なのに、しっかりとした耐熱ガラスが使われていることに驚き…！

耐熱温度差は120度で、電子レンジと熱湯に対応しています。

可愛らしいカラーハンドルがポイント。

使うたびに気分も上がり、目に留まる場所に置いてもサマになりますよ♡

忙しい朝もサッとお湯を用意できる！使い心地も抜群◎

容量は約260mLで、日常で使いやすいサイズ感となっています。

忙しい朝やリラックスタイムに、お湯を沸かすことなく電子レンジでササッと加熱できるので、とても楽ちんです！

フチは丸みがありなめらかで、口当たりが良いです。

形状はストレートで飲み口が狭くなっているので、紅茶やお茶の香りをよく感じられるのも嬉しいポイントです！

ただし、ダブルウォールグラスのように二重構造ではないので、飲み物の温度がそのまま表面に直接伝わります。熱い飲み物を入れる際には、本体部分に直接触れないよう注意が必要です。

今回は、セリアの『耐熱マググラス カラーハンドル』をご紹介しました。

おしゃれで使い心地の良いマググラスが、身近なセリアで購入できるのはありがたいです。これは家族分買い足し確定！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。