スターバックスで毎年春から夏にかけて発売される「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」が、なんと今年は2026年3月25日（水）から発売！ いちごの甘酸っぱい果実感が味わえる名物メニューなので、待ちに待っていた方も多いのでは？

さらに、やみつき感のあるクリーミーなおいしさのシュークリーム味に、いちごを加えた「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ®」と、いちごの甘酸っぱさをさわやかに楽しむ「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」も同時発売。

こんなぜいたくなストロベリー尽くしは、初めて!? 飲むのが楽しみすぎます♪

商品名「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」販売期間2026年3月25日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格678円（持ち帰り）、690円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ®」販売期間2026年3月25日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格717円（持ち帰り）、730円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」販売期間2026年3月25日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格628円（持ち帰り）、640円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」は、どんな味？

「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」のルーツは、イギリスのウィンブルドン。テニス観戦する際の定番スイーツで、苺にクリームを添えた「ストロベリー＆クリーム」をモチーフに、2003年に現地のバリスタが開発したのが始まりです。

以来、少しずつ姿を変えながら、世界中で長く愛される人気メニューになりました。

真っ白なミルクと、オリジナルのストロベリーソースがカップの中で溶け合う、華やかなマーブル模様が魅力的。ストロベリーの甘酸っぱさとミルクのやさしいコクが混ざり合って、まさに絶品です♪

左から、「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」おすすめカスタム◆△すすめカスタム

チョコレートソースを追加（無料）＋チョコレートチップを追加（+55円）＋ホワイトモカシロップを追加（+55円）

ホワイトモカシロップが、濃厚な甘みとともにチョコ感をUP。喉が痛くなるほど甘い…、でもおいしい…。甘いもの好きな方にぜひ試してみてほしい味わいです。

ハチミツの追加（無料）＋シトラス果肉を追加（+110円）＋ブレべミルクに変更（+55円）

甘くておいしい、ご褒美感のあるヨーグルトドリンクみたい！ すっきりさわやかなものが飲みたいけど、満足感も欲しい…という方におすすめです。もっと詳しく知りたい方は、黄色いボタンをタップしてね。

▶▶詳しくはこちら！

「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ®」は、どんな味？

オリジナルのストロベリーソースに、バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクを混ぜ合わせた「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ®」。カスタードフレーバーホイップと、シュー生地風クランチがトッピングされています。

濃厚なカスタードのコク深いまろやかさに、甘酸っぱいストロベリーソースが重なって、まるでいちごシュークリームを飲んでいるみたい！ 満足感たっぷり、やみつき感のあるおいしさ♪



「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」は、どんな味？

ストロベリーに、「TEAVANA™ アイスティー（パッション）」をあわせた「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」。甘酸っぱいストロベリーの風味と、パッションティーのさわやかですっきりとした味わいが楽しめる一杯です。

ソルベティーならではのひんやりとした口当たりに、ストロベリーの果実感が加わって、清涼感のある味わいに。リフレッシュしたい時に、ぜひ♪

春の訪れを華やかに彩ってくれる、いちご尽くしのラインナップ。気分にあわせて選べる定番、濃厚、さわやか…3種のいちごドリンクを楽しんでみてはいかが？



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