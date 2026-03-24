「ついにきた！」「泣いた」日本の深夜に届いた、２か月待った“明るいニュース”にネット歓喜！「本当に嬉しい」「おかえりなさい」
久保建英の復帰に向けた“明るいニュース”が飛び込んできた。スペイン紙『MARCA』が、報じた。
同紙によると、レアル・ソシエダに所属する24歳の日本代表MFは、２か月以上ぶりにチームの全体練習に復帰。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督の下でトレーニングに参加し、代表ウィーク中のグループ練習復帰という回復プラン通りの進捗を見せているという。
久保は１月18日のバルセロナ戦で、スプリントした際に左足を負傷。ハムストリングを痛め、ストレッチャーでピッチを後にして以降、離脱が続いていた。
今回の復帰により、４月４日のレバンテ戦、または同11日のアラベス戦での公式戦復帰が現実味を帯びてきた。さらに、18日に予定されているコパ・デル・レイ決勝での出場も視野に入っていると伝えられている。
一方でチームには不安材料もあり、ビジャレアル戦で負傷したイゴール・ズベルディアの欠場や、ジョン・ゴロチャテギのコンディション不良も報じられた。
それでも、久保の戦列復帰はクラブにとっても、ワールドカップが６月に迫る日本代表にとっても大きな追い風だ。
日本の深夜に飛び込んできた吉報に、SNS上ではファンから「ようやく復帰が見えてきた久保建英、これだけで泣いた」「復帰は大きい」「本当に嬉しいニュース」「おかえりなさい」「ついにきた！」といった声が上がり、歓喜の反応が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チームが復帰を歓迎！ 久保、練習合流の様子
同紙によると、レアル・ソシエダに所属する24歳の日本代表MFは、２か月以上ぶりにチームの全体練習に復帰。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督の下でトレーニングに参加し、代表ウィーク中のグループ練習復帰という回復プラン通りの進捗を見せているという。
久保は１月18日のバルセロナ戦で、スプリントした際に左足を負傷。ハムストリングを痛め、ストレッチャーでピッチを後にして以降、離脱が続いていた。
一方でチームには不安材料もあり、ビジャレアル戦で負傷したイゴール・ズベルディアの欠場や、ジョン・ゴロチャテギのコンディション不良も報じられた。
それでも、久保の戦列復帰はクラブにとっても、ワールドカップが６月に迫る日本代表にとっても大きな追い風だ。
日本の深夜に飛び込んできた吉報に、SNS上ではファンから「ようやく復帰が見えてきた久保建英、これだけで泣いた」「復帰は大きい」「本当に嬉しいニュース」「おかえりなさい」「ついにきた！」といった声が上がり、歓喜の反応が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チームが復帰を歓迎！ 久保、練習合流の様子