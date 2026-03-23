アニメ『ドロヘドロ』ノンクレジット オープニング＆エンディング映像公開！3月23日〜OP・EDテーマ楽曲配信もスタート！

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2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。

4月1日からのSeason2 配信に先立ち、ノンクレジットオープニングおよび、エンディング映像を公開された。

それぞれ、本作の音楽プロデュースも担当するクリエイティブ・ユニット「(K)NoW_NAME」の楽曲と、MAPPAによる独創的かつハイクオリティな映像が掛け合わされた、本編同様に何度も観たくなる中毒性バツグンの内容になっている。

オープニング映像は、OPテーマ「ゼッタイMUST断面」に乗せて、各キャラクターの断面が精細に描かれたり、悪魔たちが上下に飛び跳ねたりする『ドロヘドロ』らしいショッキング＆カオスな映像に。エンディング映像は、EDテーマ「Returnトゥ頭(ヘッド)」に乗せて、悪魔・チダルマが倒れているエレベーターに、何事もないかのように、煙ファミリーたちが入れ代わり立ち代わり乗り込んでくる様子が描かれた、ちょっぴりシュールかつ、1シチュエーションながらもキャラクターたちのコミカルなやり取りがうかがえる映像となっている。

また、3月23日（月）0時より、各音楽配信サービスにて両主題歌の配信がスタート！早くもオープニング・エンディングそれぞれのフルサイズ楽曲を楽しむことができる。

さらに、3月25日から2週間にわたり、YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、『ドロヘドロ』Season1の期間限定無料配信が決定！全12話に加え、「Blu-ray BOX下巻」に収録されたOVA「魔のおまけ」も配信。今が追いつくチャンス！ぜひこの機会にチェックしてほしい。

●配信情報



楽曲配信一覧

https://nex-tone.link/U9depCXNC

YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、Season1期間限定全話無料配信決定！

『ドロヘドロ』Season1期間限定無料配信

・配信チャンネル：YouTube「TOHO animationチャンネル」

https://www.youtube.com/tohoanimation

・配信期間

第1話〜第6話：2026年3月25日（水）0:00〜4月1日（水）0:00

第7話〜第12話＋魔のおまけ：2026年4月1日（水）0:00〜年4月8日（水）0:00

●作品情報

アニメ『ドロヘドロ Season2』

2026年4月1日（水）より毎週水曜日23：00〜

全世界ほぼ同時配信

Season1 2026年3月8日（日）より

各配信プラットフォームにて拡大配信中！

＜INTRODUCTION＞

とびこめ！混沌の沼。

魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…

煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む！

2000年から18年にわたり、唯一無二の世界観によって国内外で愛され続けた林田球の名作「ドロヘドロ」（全23巻）。

2020年にアニメ化を果たし、視聴者を混沌の渦に巻き込んだ本作が6年の歳月を経て、いよいよ新シーズン開幕！

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonの林祐一郎が再び監督を務め、アニメーション制作も「呪術廻戦」「ゾンビランドサガ」など

ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが制作を続投！

走れ十字目、古新聞の回収の時間だ

手も足もカナヅチも出せねぇが、ゲホオォッ

具の少な〜いオムライス、一丁上がりだ

まるで魔法使いみたいじゃないか

なんだこれ、墓だ。じゃあ掘り返さないと

うわ〜素敵な刺繍！ そりゃ風呂での溺死だよな

身体ン中にキノコが…って、お前、顔が…。

これらの要素が作り出すもの。

それはまだ……混沌の中。

それが……ドロヘドロ！

【原作】

林田 球「ドロヘドロ」（小学館「ゲッサン」刊）

【STAFF】

監督：林 祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸 友洋

世界観設計：木村真二

美術監督：杉浦美穂

色彩設計：大西 慈

3DCGディレクター：野本郁紀

撮影監督：朴 孝圭

編集：吉武将人

クリエイティブプロデューサー：淡輪雄介

音響監督：藤田亜紀子

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME 制作：MAPPA

【CAST】

カイマン：高木渉

ニカイドウ：近藤玲奈

煙：堀内賢雄

心：細谷佳正

能井：小林ゆう

藤田：高梨謙吾

恵比寿：富田美憂

バウクス：江川央生

カスカベ：市来光弘

キクラゲ：鵜殿麻由

栗鼠：ソンド

丹波：稲田徹

ターキー：三木眞一郎

アス：郷田ほづみ

鳥太：勝杏里

ジョンソン：木村良平

13：梶裕貴

会川：木村昴

毒蛾：内山昂輝

鉄条：濱野大輝

佐治：越村友一

豚：野村勝人

牛島田：伊丸岡 篤

夏木：松本沙羅

主題歌

オープニングテーマ：「ゼッタイMUST断面」／(K)NoW_NAME

エンディングテーマ：「Return トゥ 頭(ヘッド)」／(K)NoW_NAME

©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会

関連リンク

アニメ『ドロヘドロ Season2』公式サイト

https://dorohedoro.net