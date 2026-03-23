アニメ『ドロヘドロ』ノンクレジット オープニング＆エンディング映像公開！3月23日〜OP・EDテーマ楽曲配信もスタート！
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
4月1日からのSeason2 配信に先立ち、ノンクレジットオープニングおよび、エンディング映像を公開された。
それぞれ、本作の音楽プロデュースも担当するクリエイティブ・ユニット「(K)NoW_NAME」の楽曲と、MAPPAによる独創的かつハイクオリティな映像が掛け合わされた、本編同様に何度も観たくなる中毒性バツグンの内容になっている。
オープニング映像は、OPテーマ「ゼッタイMUST断面」に乗せて、各キャラクターの断面が精細に描かれたり、悪魔たちが上下に飛び跳ねたりする『ドロヘドロ』らしいショッキング＆カオスな映像に。エンディング映像は、EDテーマ「Returnトゥ頭(ヘッド)」に乗せて、悪魔・チダルマが倒れているエレベーターに、何事もないかのように、煙ファミリーたちが入れ代わり立ち代わり乗り込んでくる様子が描かれた、ちょっぴりシュールかつ、1シチュエーションながらもキャラクターたちのコミカルなやり取りがうかがえる映像となっている。
また、3月23日（月）0時より、各音楽配信サービスにて両主題歌の配信がスタート！早くもオープニング・エンディングそれぞれのフルサイズ楽曲を楽しむことができる。
さらに、3月25日から2週間にわたり、YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、『ドロヘドロ』Season1の期間限定無料配信が決定！全12話に加え、「Blu-ray BOX下巻」に収録されたOVA「魔のおまけ」も配信。今が追いつくチャンス！ぜひこの機会にチェックしてほしい。
●配信情報
楽曲配信一覧
https://nex-tone.link/U9depCXNC
YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、Season1期間限定全話無料配信決定！
『ドロヘドロ』Season1期間限定無料配信
・配信チャンネル：YouTube「TOHO animationチャンネル」
https://www.youtube.com/tohoanimation
・配信期間
第1話〜第6話：2026年3月25日（水）0:00〜4月1日（水）0:00
第7話〜第12話＋魔のおまけ：2026年4月1日（水）0:00〜年4月8日（水）0:00
●作品情報
アニメ『ドロヘドロ Season2』
2026年4月1日（水）より毎週水曜日23：00〜
全世界ほぼ同時配信
Season1 2026年3月8日（日）より
各配信プラットフォームにて拡大配信中！
＜INTRODUCTION＞
とびこめ！混沌の沼。
魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…
煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む！
2000年から18年にわたり、唯一無二の世界観によって国内外で愛され続けた林田球の名作「ドロヘドロ」（全23巻）。
2020年にアニメ化を果たし、視聴者を混沌の渦に巻き込んだ本作が6年の歳月を経て、いよいよ新シーズン開幕！
TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonの林祐一郎が再び監督を務め、アニメーション制作も「呪術廻戦」「ゾンビランドサガ」など
ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが制作を続投！
走れ十字目、古新聞の回収の時間だ
手も足もカナヅチも出せねぇが、ゲホオォッ
具の少な〜いオムライス、一丁上がりだ
まるで魔法使いみたいじゃないか
なんだこれ、墓だ。じゃあ掘り返さないと
うわ〜素敵な刺繍！ そりゃ風呂での溺死だよな
身体ン中にキノコが…って、お前、顔が…。
これらの要素が作り出すもの。
それはまだ……混沌の中。
それが……ドロヘドロ！
【原作】
林田 球「ドロヘドロ」（小学館「ゲッサン」刊）
【STAFF】
監督：林 祐一郎
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン：岸 友洋
世界観設計：木村真二
美術監督：杉浦美穂
色彩設計：大西 慈
3DCGディレクター：野本郁紀
撮影監督：朴 孝圭
編集：吉武将人
クリエイティブプロデューサー：淡輪雄介
音響監督：藤田亜紀子
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME 制作：MAPPA
【CAST】
カイマン：高木渉
ニカイドウ：近藤玲奈
煙：堀内賢雄
心：細谷佳正
能井：小林ゆう
藤田：高梨謙吾
恵比寿：富田美憂
バウクス：江川央生
カスカベ：市来光弘
キクラゲ：鵜殿麻由
栗鼠：ソンド
丹波：稲田徹
ターキー：三木眞一郎
アス：郷田ほづみ
鳥太：勝杏里
ジョンソン：木村良平
13：梶裕貴
会川：木村昴
毒蛾：内山昂輝
鉄条：濱野大輝
佐治：越村友一
豚：野村勝人
牛島田：伊丸岡 篤
夏木：松本沙羅
主題歌
オープニングテーマ：「ゼッタイMUST断面」／(K)NoW_NAME
エンディングテーマ：「Return トゥ 頭(ヘッド)」／(K)NoW_NAME
©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
関連リンク
アニメ『ドロヘドロ Season2』公式サイト
https://dorohedoro.net
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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