食器棚の収納術も大公開！イッタラ・ティーマで揃えるべき「とにかく万能」な3サイズの実用性
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【ねことシニアの暮らし】が「イッタラ ティーマはこの3つでいい｜毎日使うサイズと食器棚がパンパンな理由」を公開した。本動画では、人気の北欧食器「イッタラ ティーマ」の中で、日常使いに最適な3つのサイズとその機能性を解説しつつ、増え続ける食器のリアルな収納事情に迫っている。
ルルさんは冒頭、夫と2人暮らしの自宅で最も出番が多いアイテムとして、「17cmプレート」「15cmボウル」「21cmボウル」の3種類をピックアップした。映像には新色である大人のくすみカラー「ローズ」の器も登場し、ツヤのある質感と、手持ちのハニーやチェリーレッドと合わせやすい絶妙な色合いを披露している。
機能面については、冷凍やオーブン、食洗機にも対応する点を強調。器に移し替える手間が省けるため、「これ忙しい主婦の味方ですよね」と絶賛した。とにかく丈夫で毎日使っていると明かし、「私の右腕・・・いや右皿です」と、その頼もしさを独自の言葉で表現している。具体的な活用法として、21cmボウルはカレーやパスタ、15cmボウルはスープのほか、野菜にチーズをかけてそのままオーブン焼きにするアイデアを提案。一方で、26cmプレートは少し重く、使う機会が減ったという実体験も共有した。
動画の後半では、スタッキング性能の良さゆえに「タワーみたいになっちゃってます」と語る、パンパンに詰まった食器棚の内部を公開。カステヘルミやアラビアの器がひしめき合う様子に、「気づいたらこうなっていた」とユーモアを交えて解説した。さらに、新しいお皿を買った際に古いお皿のふりをして紛れ込ませる「隠蔽工作」について語り、視聴者の共感を誘っている。
イッタラ・ティーマの優れた実用性と北欧食器の魅力を存分に伝える内容は、毎日の食卓をアップデートする器選びや、増えがちな食器の収納を見直す上で、大いに参考になりそうだ。
ルルさんは冒頭、夫と2人暮らしの自宅で最も出番が多いアイテムとして、「17cmプレート」「15cmボウル」「21cmボウル」の3種類をピックアップした。映像には新色である大人のくすみカラー「ローズ」の器も登場し、ツヤのある質感と、手持ちのハニーやチェリーレッドと合わせやすい絶妙な色合いを披露している。
機能面については、冷凍やオーブン、食洗機にも対応する点を強調。器に移し替える手間が省けるため、「これ忙しい主婦の味方ですよね」と絶賛した。とにかく丈夫で毎日使っていると明かし、「私の右腕・・・いや右皿です」と、その頼もしさを独自の言葉で表現している。具体的な活用法として、21cmボウルはカレーやパスタ、15cmボウルはスープのほか、野菜にチーズをかけてそのままオーブン焼きにするアイデアを提案。一方で、26cmプレートは少し重く、使う機会が減ったという実体験も共有した。
動画の後半では、スタッキング性能の良さゆえに「タワーみたいになっちゃってます」と語る、パンパンに詰まった食器棚の内部を公開。カステヘルミやアラビアの器がひしめき合う様子に、「気づいたらこうなっていた」とユーモアを交えて解説した。さらに、新しいお皿を買った際に古いお皿のふりをして紛れ込ませる「隠蔽工作」について語り、視聴者の共感を誘っている。
イッタラ・ティーマの優れた実用性と北欧食器の魅力を存分に伝える内容は、毎日の食卓をアップデートする器選びや、増えがちな食器の収納を見直す上で、大いに参考になりそうだ。
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